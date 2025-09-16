Nincsenek könnyű napjai annak a londoni Tesco Express üzletet üzemeltetőnek, akinek boltjába rövid időn belül négyszer is behajtottak autóval. A Stratford High Streeten található egység egy viszonylag új építésű részen található, és laikusként azt is mondhatná az ember, hogy a bejárata, valamint a kirakata védett a lámpaoszlopok, a széles járda és néhány lépcsőfok miatt.

Még az utcai elhelyezkedése sem feltétlenül indokolja a gyakori balesetszámot, azaz több – akár szándékos – manővert is össze kell hozni egymás után ahhoz, hogy valaki autóval „bejusson” a boltba. Az első eset még nem is volt gyanús, amikor augusztus 22-én hajnali 3-kor behajtott valaki az ajtón, majd elszelelt.

A helyzet akkor kezdett furcsává válni, amikor egy hét múlva, szintén éjjel ismét nekiment valaki a kirakatnak. A helyzetet csak fokozta egy újabb eset szeptember 9-én, ezt pedig nem egész 24 óra múlva, szeptember 10-én egy negyedik incidens követte a hajnali órákban.

Többek számára nyilvánvalónak tűnik, hogy a balesetek nem véletlenek, hanem célzott támadások az üzlet ellen. Arról azonban, hogy pontosan mi állhat a háttérben, nem lehet tudni. Egy, a Metro nevű lapnak megszólaló egykori nyomozó szerint valakinek vagy valakiknek olyasvalamire fájhat a foguk, amit csak ez a Tesco tud nekik megadni. Ez lehet akár egy biztonsági kamera felvétele, mely valakivel szemben lehet terhelő bizonyíték is. Előfordulhat az is, hogy valahol a raktárban van elrejtve olyasvalami, melyről kevesek tudnak, és az esti támadásokban látták a lehetőségét annak, hogy azt megszerezzék.