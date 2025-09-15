A napokban a német rendőrök lefoglaltak és kivontak a forgalomból egy Mercedes-Benz Vitót, miután az megszólalásig hasonlított egy rendőrautóra, egyetlen apró részletet, a „FOLIZEI” feliratot leszámítva. A hatóságok közleménye szerint egy 36 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy hivatalos személynek adta ki magát.

„Nyilvánvalóan az volt a szándék, hogy azt a benyomást keltsék, mintha egy igazi rendőrautó volna” – nyilatkozott a múlt hét szerdai fogásról a rendőrség szóvivője. Hozzátette, a házkutatás során LED-es villogót és más bizonyítékokat is lefoglaltak a férfinál, majd megerősítette: a Mercedes kisbuszt is elvontatták, hogy „megakadályozzák a további közúti használatát”.

Egy videó indította el a lavinát

A rendőrautó kinézetű Vito egy TikTok-videó nyomán került a hatóságok látókörébe. Az autó tulajdonosa, Robert Hermanns a Bildnek szólalt meg az ügy kapcsán: leszögezte, az ominózus videót kizárólag promóciós céllal forgatta, hogy ilyen formában hirdesse a cégét, ugyanis egy autófóliázó műhelyt vezet.

„A mobiltelefonom és a laptopom mellett még a fiam kék játéklámpáját is elvitték” – mondta a 36 éves férfi, aki nem érti, miért övezi ekkora felhajtás az ügyet. Kiderült, már nem először járt így: tavaly egy Opel Calibráját kobozták el a rendőrautó stílusú fóliázása miatt, és csak úgy kaphatta vissza az autót, hogy előtte el kellett távolítania a fóliát.

Még baj lehet a villogóból

A Bild által megkérdezett jogi szakértő szerint a fólia önmagában nem meríti ki a visszaélés fogalmát, viszont a kék színű megkülönböztető fényjelzés használatának még lehetnek következményei, mivel azt szigorúbb előírásokkal szabályozzák. Amennyiben a visszaélés miatt elítélik a férfit, nemcsak pénzbírságot, de akár két évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. Ha szerencséje van, ezúttal is elég, ha eltávolítja a „cégérét”.

Lassan három évtizede az utakon

A Mercedes-Benz Vito pályafutása még 1996-ban kezdődött, a típus ráadásul többféle kivitelben, többek között mikrobuszként, illetve furgonként is elérhető a stuttgarti márka kínálatában. A németországi esetben egy harmadik generációs példány érintett, ami az újabb közé tartozik, ugyanakkor azt már 2014 óta gyártják, igaz, már vannak arra utaló jelek, hogy az ajtón kopogtat a következő generáció.

A harmadik generációs Vitót a 2,0 literes benzin- mellett többfajta, 1,6, 1,7, 2,0, illetve 2,2 literes, soros négyhengeres dízelmotorral is kapható, sőt, az utóbbi években már elektromos változata is van, melyet ki is próbált a Vezess. Tesztünk az alábbi linken olvasható el: