Könnyen lehet, hogy a Mercedes-Benz Vito utódját tisztelhetjük abban az álcázott furgonban, amelyről nemrég adott ki fotót a márka. A Vito 2026-ban, vagyis kevesebb, mint másfél év múlva 40 éves lesz. Pontosan akkor tervezi bevezetni a stuttgarti gyártó az új furgont.

Az újdonság teljesen új, úgynevezett VAN.EA platformra épül. Ez a rövidítés a „Mercedes‑Benz Van Electric Architecture”, vagyis a Mercedes-Benz Elektromos Architektúrából ered. Mindez sokat elmond a várható hajtásláncról, még akkor is, ha egyelőre a pontos részletek nem ismertek a készülő járművel kapcsolatban. Tény, ami tény, messziről is látszik rajta, hogy ez egy közepes méretű furgon lesz, amely vélhetően áruszállítóként és személyszállító modellként is megállja majd a helyét a piacon.

A VAN.EA, amelyet „moduláris, skálázható és méretezhető” platformként jellemez a Mercedes-Benz nemcsak a közepes méretű, hanem a nagy furgonok terén is az alapot fogja jelenteni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy a Sprinter is ezen platform használatával újulhat meg a jövőben. Mind a közepes, mind pedig a nagy furgon esetében ez a belsőégésű motor elhagyását jelenti elsődlegesen. A villanymotor és a hajtott tengely a padlólemez orrában kap helyet, míg a középső traktusban az akkumulátor-csomag található. A hátsó modul, vagyis a hátsó tengely lehet hajtott, vagy hajtás nélküli.

Az új padlólemezre épülő furgonok választéka rendkívül széles lesz. „A VAN.EA lehetővé teszi, hogy egyértelműen megkülönböztessük a luxuskategóriába tartozó, magáncélú furgonokat és a prémium szegmensbe tartozó kereskedelmi furgonokat. A magánszektornak kínált furgonok esetében a portfólió a családi furgonoktól az exkluzív VIP-változatokon át a legmagasabb igényeket támasztó ügyfelek számára készült luxus és tágas limuzinokig terjed majd” – olvasható a Mercedes-Benz közleményében.

Függetlenül attól, hogy elsőkerék-hajtású vagy 4×4-es verzióról van szó, valamennyi VAN.EA platformra épülő járművet a márka legújabb operációs rendszerével látják el (MB.OS), emellett 800 voltos töltőrendszerrel és 22 kW teljesítményű fedélzeti töltővel is rendelkeznek majd. Az új padlólemezre épülő járművek tesztelése már 2024 júniusában elkezdődött, amikor egyes prototípusokkal Stuttgartból egészen az Északi-sarking mentek. A tesztelés következő állomása a svédországi, téli próbafutás lesz.