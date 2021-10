Röviden – Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Mi ez? A Mercedes-Benz személy- és áruszállító furgonja, amely már tisztán elektromos hajtással is készül Mit tud? Csendben, emissziómentesen lehet vele közlekedni. Shuttle-busznak, családi járgánynak, vagy csak pusztán személyszállító igáslónak tökéletesen alkalmas, mivel 360 kilométert lehet vele megtenni egyetlen egy feltöltéssel. Mibe kerül? Az extra hosszú tengelytávolságú eVito Tourer nettó 19 516 000 forintba kerül. Kinek jó? Azoknak a kis- és közepes vállalkozásoknak, akik szeretnék csökkenteni szerviz költségeiket és akik szeretnének élni a zöld rendszámmal járó kedvezményekkel és az olcsó “üzemanyagárral”

A Mercedes-Benz Vito utoljára 2020-ban esett át alapos technikai frissítésen. Ennek során nemcsak a dízel változatokat, hanem a tisztán elektromos variánst, az eVitót sem hagyták érintetlenül. Az áruszállítós változat év elején kifejezetten jó benyomást tett ránk, ősszel pedig egy rövid menetpróba erejéig a személyszállító kivitel, az eVito Tourer kerülhetett a kezünk közé, miután a Merci gondolt egyet és a Puskás Ferenc Stadionhoz elhozta az összes, már kapható villanyfurgonját.

Külső

Az eCVito Tourer megjelenése teljesen megegyezik a dízel változatéval, de ahogyan a dizájn, úgy a választható karosszéria méretek terén sincs különbség. Ha valaki a rövidebbet választja belőle, akkor 5140 mm hosszú, 3200 mm-es tengelytávolságú változatot vihet haza, míg a hosszabb esetében 5370 mm-es karosszéria hosszal és 3420 mm-res tengelytávolsággal kell számolni. Ezek kívül más különbség nincs, mindkét változat 1944 mm magas és 2244 mm széles (a tükrökkel együtt). A töltőcsatlakozó nyílás a bal oldalra, a fényszóró és a kerékjárati ív által határolt területre került, vagyis könnyű megtalálni és töltéskor sem kell keresgélni.

Zöld irányt képvisel a Mercedes-Benz eVito Tourer.

Az eVito Tourernél viszonylag széles skálát fed le az alapfelszereltségként választható színek száma. A jövendőbeli vásárlók jupitervörös, acélkék, kavicscsszürke, artikfehér, vagy gránitzöld árnyalatban rendelhetik meg, de extraként akár jácintvörös, vagy obszidiánfekete metálfényezéssel is kérhető. Ha valaki szeretné még exkluzívabbá tenni az eVito Tourert, akkor az alapfelszereltség részét képező 17 colos és 20 küllős, ezüstszínű könnyűfémtárcsák helyett akár 17 colos ötküllős, illetve 18 colos ötküllős felnikkel is megrendelhető. Ezeken felül az eVito Tourer még olyan extrákkal dobható fel, mint a színezett lökhárítók, a krómozott hűtőrács, vagy a hosszanti irányban elhelyezett tetősínek. A hátsó ajtóban lévő ablaküveg természetesen alap, de a LED-technológiával rendelkező külső fényszórók már az extrák listáján találhatók.

Egy ilyen “készletből” már könnyedén összelegózhatja magának az eVito Tourer-t, amit elképzelt, de nem kell ahhoz nagy jóstehetség, hogy megállapítsuk, ez a villanyfurgon alapvetően a business személyszállítási szolgáltatásokat nyújtó cégeknek jelenthet ideális alternatívát, de reptéri transzferbuszként is ideális lehet és akár családi autóként is elképzelhető.

Belső

Persze, akkor leginkább ötüléses változatban, nagyobb csomagtérrel. És természetesen 180 fokban elforgatható vezető- és utasüléssel, hogy lehessen bandázni a hosszabb megállásoknál. Ettől függetlenül Merci villany mikrobuszát csúcsra lehet járatni, mert akár 9 személyes kivitelben is készülhet, ám ebben az esetben már az első sorban is három ülőhely van és a csomagtartó sem túlságosan nagy. A tesztünkben szereplő eVito Tourer 8 személyes volt, amelynél az első sor kifejezetten szellős volt, hiszen elől egy-egy kényelmes, karfás ülés kapott helyet. A második sorban lévő ülések megközelítését nagyban segíti a mindkét oldalon megtalálható tolóajtó, a hátsó sorban pedig a jobb, illetve bal szélen lévő ülések felhajtásával lehet könnyen és egyszerűen bejutni. A Caluma-fekete szövetkárpit ülések egészen jól passzolnak az eVito Tourer karakteréhez, ha ezeket látja az ember, akkor egyből tudja, hogy Merciben ül.

Bár a műszerfal kialakítása is igényes, a lakkfekete szegélyekkel és a krómhatású bevonatokkal, azonban nyilván kicsit szerényebb minőséget képvisel a prémium szegmensben kalandozó V-osztály műszerfalához képest. Ebből kifolyólag az eVito Tourer vezetői környezete talán egy kicsit közelebb áll a márka áruszállítóihoz jelen lévő minőséghez, de a multimédia rendszer alatt lévő dupla pohártartó, valamint az alatt található széles nyitott fakk határozottabban praktikusabbá és élhetőbbé teszi az eVito Tourer utasterét. Az utastér olyan extrákkal varázsolható még kényelmesebbé, mint a fűthető elülső ülések, az elektromosan állítható vezető- és utasülés, valamint a teljesen automata Thermotronic kílmaberendezés, amely előfűtési opcióval is rendelkezik, így tetszőlegesen beállíthatjuk, milyen hőmérsékletű utastérbe szeretnénk beülni az első napi fuvar előtt. Ez nemcsak nyáron, a rekkenő hőségben, hanem télen is, a hideg fagyos reggeleken is jól jön.

A Mercedes-Benz eVito Tourer műszerfala egyszerű és felépítését tekintve megegyezik a dízel Vitóéval. Ennek köszönhetően egyelőre a konzervatív irányt képviseli: a műszeregység mechanikus, de a multimédia és infotainment rendszer kezelésére immáron 17,8 centiméter képátlójú színes kijelző szolgál. Ezen jelenik meg tolatáskor a tolatókamera színes képe, valamint a navigáció is. Az Audio 40 elnevezésű rendszer képes kezelni az Android, valamint a iOS (Apple) operációs rendszereket is, a Bluetooth kapcsolattal egyszerűen kihangosítatjuk a telefonhívásokat és a különféle kütyük töltésére két USB-csatlakozót is elhelyeztek a műszerfalon. Az eVito Tourer tehát megfelel korunk elvárásainak, úgy is mondhatnánk, hogy hozza a kötelezőt. Az anyagválasztás szerintem megfelelő és hamisítatlanul mercis, büdös, vagy kellemetlen szagú műanyagburkoló elemek, vagy kárpitok nincsenek az utastérben. Látszik, hogy bevált és minőségi alapanyagokkal dolgoztak a márkánál.

Technika

Az eVito Tourer 150 kW (204 LE) és 362 Nm-res forgatónyomatékkal rendelkező villanymotorja a kasztni orrában kapott helyet, a belső égésű motor helyén. A 100 kWh kapacitású akkumulátor csomag pedig a két tengely között, a padló alá került beépítésre, ennek köszönhetően alacsonyabbra került a jármű súlypontja és tovább javult a stabilitása. A járművel egy feltöltéssel 360 kilométert lehet megtenni a hazai forgalmazó kalkulációja szerint, ami valamivel kevesebb, mint amit maga az anyavállalat kommunikált (421). De ettől függetlenül már a 360 km is az első helyre lövi a kategóriájában a hatótáv terén.

Életszerűen nézve ez egyébként már lehetővé teszi azt, hogy akár a megye határt jelző táblát is át merjük lépni vele valamilyen város, vagy község felkeresése céljából. Sőt, lényegében egy üzleti út során Budapestről Debrecenbe, vagy akár Szegedről Budapestre és el lehet vele menni így teljes terheléssel. A járműhöz alapból 11 kW-os AC-töltőt biztosítanak, amivel 10 órát vesz igénye az akkumulátorok feltöltése. Egyenáramú max 50 kW-os töltővel ugyanakkor ez a művelet 80 percbe kerül. A lehető leggyorsabban pedig a 110 kW-os gyorstöltővel lehet újra hadra fogni az eVito Tourert, ezzel ugyanis csak 45 percig tart az akkumulátor-csomag feltöltése.

A sofőrre és utasaira többféle vezetéstámogató rendszer vigyáz menet közben. Ezek között említhetjük a holttérfigyelő asszisztenst, a vészfékasszisztenst, a parkolóasszisztenst, a távolságtartó tempomatot, a sávtartót, az éberségfigyelőt, a hegymenet elindulás segítő asszisztenst, valamint a C-osztályból átvett adaptív távfényasszisztenst, amellyel úgy haladhatunk folyamatosan távolsági fénnyel, hogy nem kell attól félnünk, hogy elvakítjuk a szemből érkezőket.

Vezetés

Ugyan az eVito Tourerre egy órácska jutott a délelőtti budapesti forgalomban, de azért sikerült ízelítőt kapni arról, mi vár arra, aki beül a kormánykerék mögé. Először is béke és nyugalom. A villany Vito Tourer érzésem szerint jobb hangszigeteléssel rendelkezik, mint egy sima dízeles. A működési zaja is elhanyagolható, hiszen városi tempónál épphogy csak hallani a villanymotor zizegését. Azt a dolgot azonban nem árt tudatosítani, hogy ez a modell a kevésbé leszabályozottak közé tartozik, vagyis simán oda lehet neki úgy lépni, hogy az ember belső szervei hirtelen az ülés hátlapja felé mozduljanak, csak úgy, mint a repülőgépek gyorsulásánál felszálláskor. Elviekben 160 km/órával is lehet menni, de ez az opció az extrák listáját gazdagítja, alapból “csak” 140 km/órára képes.

Ami ennél is fontosabb, hogy komoly rekuperációs fokozatválasztékkal rendelkezik. Ebből kifolyólag a fékezési energiavisszanyerése, így az akksik menet közbeni töltögetése teljes mértékben a forgalmi viszonyokhoz, vagy a vezető igényeihez szabható. Összesen 5 rekuperációs fokozat van (D– –, D–, D, D+ és D Auto), amelyek közül a D – – és a D+ jelenti a skála két végét. Előbbiben a lehető legerősebb energiavisszanyerést, utóbbiban pedig a lehető legenyhébb rekuperáció valósítható meg. A D- – lényegében egypedálos vezetést tesz lehetővé egy dugóban, amivel könnyen fenn lehet tartani a hatótávot. Ha valaki inkább a rendszerre kívánja bízni magát, akkor a D Auto fokozatot érdemes kiválasztani a kormányoszlopon lévő bajuszkapcsoló segítségével.

Az eVito vezetése lényegében pont olyan mint egy hagyományos automataváltós személyszálló furgoné, ami viszont szerintem érdemi különbség, hogy kanyarodáskor gázadás esetén nem akar kifelé törni az eleje, mint egy dízelmotoros változatnál. Az eVito Tourer a körforgalmakban is sokkal stabilabb, nem dől be a karosszéria és mégis az egész jármű lengéscsillapítása kellően finom és lágy. Ennek köszönhetően menet közben a belső burkolatok nem zörögnek és nem kopognak. Az eVito Tourer a rosszabb minőségű utakon is úgy siklik, mintha csak vízen járna. A kormányzása könnyű és kis sebességnél sem szükséges komoly erőkifejtés a manőverezéshez. Parkolni vele szerintem gyerekjáték, egyrészt a tükrökben is jól lehet látni mindent, de a nagy képernyős tolatókamerával gyakorlatilag egy-két kormánymozdulhattal könnyen be lehet állni két kocsi közé. Ez alatt a rövid út alatt tehát nem találtam kivetnivalót az eVito Tourer vezetésében, szerintem megfelel annak a fajta elvárásnak, amit mindenki támaszt egy Mercedes-Benz csillagos járművel szemben.

Költségek

A nagy – vagy, ahogy a csillagos márka nevezi – extra hosszú tengelytávolságú eVito Tourer nettó 19 516 000 forintba kerül. Ez első hallásra meredek lehet egy elektromos személyszállítóért, de némileg árnyalja a képet, hogy üzemeltetése jóval kedvezőbb lehet, mint egy dízelmotoros társáé. Ráadásul ezért a pénzért a kategória legnagyobb hatótávját kapja az ember. Egy eVito Tourer Pro-val a zöld rendszám miatt a tulajdonos rengeteg helyen ingyen parkolhat, illetve számtalan adó is megspórolható. Nem kell fizetni rá gépjárműadót, regisztrációs adót, sem pedig cégautó adót. Nem beszélve arról, hogy kevesebbszer kell a szervizt felkeresni vele, hiszen egy villanyfurgonnál nem kell költeni szűrőkre, olajra, és a fékbetét is jobban kitart abban az esetben, ha kihasználjuk a rekuperációból származó előnyöket. Akik pedig flottában vásárolnák, azok nyilván előnyösebb tárgyalási pozícióból indulnak a vételárat illetően. Az akkumulátorokra kínált garancia 160 ezer, vagy 8 év, vagyis annyi, mint a legtöbb versenytársnál.

Az elektromos mikrobuszok terén nagy a szórás, de az kétségtelen, hogy a személyszállítós eVitónak leginkább a Stellantis-konszernhez tartozó típusokkal, azon belül is az Opel Vivaro-e Combival kell felvennie a versenyt. Ha valaki nagycsaládos kedvezménnyel vásárolná meg az eVito Tourert, vagy bármelyik elektromos mikrobuszt, akkor természetesen még 2,5 millió forintot levonhat az árból. Így viszont már nem is tűnik annyira távolinak az elektromos hajtás elterjedése ebben a szegmensben.

Az eVito 129 Tourer Pro és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Opel Vivaro-e Combi (75 kWh akksi) (136LE) 14 645 669 Nissan e-NV200 Tekna (40 kWh akksi) (109 LE) 16 560 000 Peugeot e-Traveller (75 kWh) (136 LE) – 20 379 658 Citroen e-Spacetourer XL (75 kWh) (136 LE) 15 940 866

Értékelés

Az eVito Tourer lényegében elhozta a shuttle mikrobuszok szegmensébe az elektromobilitást úgy, hogy a felhasználóknak lényegében semmilyen kompromisszumot nem kell hozniuk a dízeles változatokhoz képest. Egyedül az ára ami nehezen megemészthető dolog, de ha figyelembe vesszük, hogy éjszakai díjszabással számolva mindössze alig 7 ezer forintba kerül a megtankolása, akkor az komoly érv lehet egy ilyen nyolcszemélyes mikrobusz mellett abban az esetben, ha olyasvalaki állítja csatasorba, aki hasznot kíván vele termelni. Jelen pillanatban ugyanis ez a mikrobusz rendelkezik a legnagyobb hatótávval az elektromos furgonok közül.

Mellette – Ellene Nem kell kompromisszumokat hozni a dízeleshez képest

Csendes, halk és tisztán üzemeltethető

Magas vezetőkomfort

Akár 45 perc alatt feltölthető Relatíve magas ár

Kicsit hétköznapi belső

Prémium anyagok hiánya az utastérben

