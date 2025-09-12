Menet közben mobilozott egy villamosvezető Budapesten, a férfi szinte egész idő alatt a telefonját nyomkodta és alig figyelte az utat. Egy utas vette fel videóra a sofőrt – a felvételen jól látszik, hogy 40-nel megy, miközben a telefonja elvonja a figyelmét – számolt be róla a Tények.

A BKK az eset kapcsán azt írta, hogy a villamosok közlekedési szabályzata szerint vezetés közben nem megengedett a mobiltelefon használata. A tevékenységet elítélik, a vezetővel szemben munkafegyelmi eljárást indítanak.

Az emberi reakcióidő átlagosan egy másodperc, ebből kiszámítható, hogy ekkora sebesség mellett nagyjából 11 métert tett meg a villamos. Mivel azonban a vezető nem a kötött pályát figyelte, baj esetén ennél jóval nagyobb távolságot tett volna meg „vakon” a szerelvény.

Folyamatosan érkeznek új villamosok Budapestre: