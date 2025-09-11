1899-ben az ohiói Akron (USA) városa különleges autóra adott le rendelést a Collins Buggy Company-nál. A helyi rendőrségi erők számára szerettek volna egy olyan járművet, amelybe belefér egy egyenruhás egység (2 fő) és „utasaik”, akik alatt bűnözőket kell érteni.

Így készült el a közel 2,5 tonnás, két darab 4 lóerős villanymotorral szerelt autó, amely legfeljebb 30 km/órás sebességre volt képes. Ez volt az első járőrkocsi Amerikában.

Az elektromos jármű első bevetése során egy részeg randalírozót szállítottak vele a városi fogdába.

A döntés, hogy elektromos legyen, akkoriban teljesen logikus volt. A 19. század végén ugyanis még népszerűbbek voltak az elektromos és gőzhajtású autók, mint a benzinesek. 1899-ben az Egyesült Államok autóipara 936 benzinmotoros, 1 575 elektromos és 1 681 gőzüzemű autót gyártott egy év leforgása alatt – írj a Jalopnik.

A fordulatot Henry Ford hozta el, aki 1908-ban a T-modell sorozatgyártásával mindenki számára elérhetővé tette a benzinüzemű autókat. Egy évvel később Detroitban meg is jelent az első benzines rendőrautó, egy Packard 30 Touring Car, amelyet a rendőrkapitány saját pénzéből vásárolt. Érdekesség, hogy ezzel is egy ittas embert vittek először a fogdába.

A Ford 1950-ben mutatta be az első, kifejezetten rendőrségnek szánt modelljét, majd a Chevrolet és a Dodge is követte őket. Hat évtizeden át a benzines autók uralták az amerikai rendőrség flottáit.

A villanyautók visszatérése csak 2009-ben kezdődött, amikor a brit West Midlands rendőrség kipróbálta a Mitsubishi i-MiEV-et. 2016-ban a Los Angeles-i rendőrség százával vásárolt BMW i3-asokat, majd 2024-ben a közeli South Pasadena teljes flottáját Teslákra cserélte. Igaz, a tapasztalatok vegyesek voltak – sokan panaszkodtak a hatótávra és a használhatóságra –, de a folyamat elindult.

Manapság már világszerte találunk elektromos autókat bőséggel a rendőrségek szolgálatában. Magyarországon például vannak BMW és BYD elektromos egyenruhás járművek is: