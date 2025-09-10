Mi sem természetesebb a reggeli csúcsforgalomban, mint egy rózsaszín Barbie-játékautóval kimerészkedni az utakra – gondolhatta a kanadai férfi, akit az arra járőröző rendőrök kaptak el szeptember 5-én reggel Prince George városában.

A hatóságok számára egy pillanatig sem volt kérdés, hogy a többi közlekedőre is veszélyt jelentett, így azonnal megállították. Kaspar Lincoln a Global News érdeklődésére elmondta: a szobatársa lányától kérte kölcsön a járművet, hogy elmenjen jégkását venni.

When driving a toy car is no longer child’s play https://t.co/CHhskjqYk9 pic.twitter.com/kHLy9B4xWt — Prince George RCMP (@PG_RCMP) September 9, 2025

Nem mentem nagy sebességgel. Megvártam, amíg biztonságosan át tudtam kelni az úton, közben pedig kézjelekkel jeleztem

– védekezett a férfi.

A rendőrök megállapították, hogy Lincoln ittasan indult útnak, ráadásul a jogosítványát már korábban felfüggesztették. A szabálysértések miatt 90 napra (ismét) eltiltották a vezetéstől a férfit. „Nem gondoltam volna, hogy Barbie-kocsival is megbüntethetnek ittas vezetésért” – mondta Lincoln.

A játékdzsipet nem foglalták le, visszaadták a kislánynak.

A rendőrök álláspontja szerint minden olyan járműhöz, amit nem pusztán izomerő hajt, vezetői engedély és kötelező biztosítás szükséges. Az ügy decemberben folytatódik a bíróságon.

