Váratlan fordulatot vett egy közúti ellenőrzés Spanyolországban, miután a rendőrök megállítottak egy 70 éves férfit, amiért nem kapcsolta be a biztonsági övét és szabálytalanul vezetett. Önmagában az sem volt szerencsés, ahogyan a méhészként dolgozó sofőr bemutatkozott az egyenruhásoknak, ugyanis a beszélgetést azzal kezdte, hogy „el kellett volna ütnöm benneteket” – írja az Oddity Central.

Az egyre hevesebb reakciók alapján a rendőrök azt gyanították, hogy a férfi alkohol befolyása alatt áll, és igazuk is lett: az alkoholszonda 0,38 mg/l-es eredményt mutatott ki. Amikor másodszor is meg akarták szondáztatni, az idős sofőr végleg kijött a béketűréséből, majd fenyegetőzni kezdett. „Most megöllek titeket” – kiabálta ingerülten, aztán a furgon hátuljához sietett, és a rendőrökre szabadított egy méhrajt.

A június 13-án történt esetről a helyi sajtó azt írta, hogy a méhek többször is megcsípték a két rendőrt, akik végül egy közeli étteremben találtak menedéket. Eközben a méhész közömbösen elhajtott az autójával. Később letartóztatták, azonban néhány órával később – óvadék ellenében – szabadlábra is helyezték. Állítólag a bíróság fel is mentette a férfit, de a Segre nem tudta megerősíttetni az információt.