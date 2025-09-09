Aki külföldön vezet, könnyen megütheti a bokáját, ha nem ismeri a helyi előírásokat. Íme néhány különleges, furcsa és érdekes szabály, amivel Európa útjain találkozhatnak a magyar autósok.

Franciaország: Bírságfizetés a dohányboltban

Itt a parkolási cédulákat helyben, a dohányboltokban (Tabac) is ki lehet egyenlíteni, ahol a befizetésről nyugtát is kapunk. Fontos tudni, hogy későbbi fizetés esetén az összeg magasabb. Emellett érdemes figyelni az esőre is: nedves útviszonyok között más sebességhatárok érvényesek. Gyorsforgalmi utakon 110 km/h helyett 100 km/h, autópályán pedig 130 km/h helyett 110 km/h a megengedett legnagyobb sebesség.

Olaszország: szigor a részegekkel szemben

Olaszországban 1,5 ezrelékes véralkoholszint felett akár 6000 eurós pénzbírság, sőt, esetenként börtönbüntetés is fenyeget. A legrosszabb esetben az autót lefoglalhatják és kényszerárverezésen értékesíthetik – azonban csak abban az esetben, ha a tulajdonos és a sofőr ugyanaz a személy. Aki Olaszországban behajt egy korlátozott forgalmú belvárosi zónába („Zona a traffico limitato”), 100 eurótól kezdődő bírságra számíthat.

A nyári hónapokban (május 16. és október 14. között) téli vagy négyévszakos gumiabronccsal csak akkor szabad közlekedni, ha azok sebességindexe legalább akkora, mint ami a forgalmi engedély I. részében szerepel. A gumiabroncson ez a méretjelölés utolsó betűje. Például egy 205/55 R 16 H jelölésű guminál a H betű 210 km/h maximális sebességet jelent. A forgalmi engedélyben tehát H vagy annál alacsonyabb indexnek kell szerepelnie. Ha

ott például V (ami 240 km/h-t jelent) állna, a H-s abronccsal Olaszországban nem közlekedhetnénk.

Ausztria: Indokolatlanul kihívott rendőrök

Aki Ausztriában közlekedési baleset miatt hívja a rendőrséget, bizonyos körülmények között „kiszállási díj” megfizetésére kötelezhető. A 36 eurós bejelentési díjat akkor kell megfizetni, ha a rendőröknek egy tisztán anyagi káros balesethez kell kivonulniuk, miközben az érintettek az adataikat maguk is kicserélhették volna. Az ACE autóklub tájékoztatása szerint ez a szabály akkor is érvényes, ha a balesetben külföldi rendszámú jármű érintett.

Svájc: A gyorshajtók börtönre számíthatnak

Súlyos közlekedési szabálysértések esetén Svájcban nem ritka a 10 000 svájci frankot (kb. 10 700 euró) elérő pénzbírság sem. Ha ehhez hozzájön az „extrém gyorshajtás” (Rasertatbestand) tényállása, további következményként legalább egy év börtönbüntetés és a jármű elkobzása is fenyeget. Extrém gyorshajtónak minősül például az, aki 30-as zónában 70 km/h-val vagy annál többel, illetve autópályán a megengedettnél több mint 80 km/h-val gyorsabban hajt.

A vezetéstől való eltiltás csak az adott országban érvényes, azonban a ki nem fizetett bírságokat 2024. május 1-től már Németországban is behajthatják. Jó tudni: svájci bírságot Németországban csak 80 svájci frank (kb. 85 euró) összeg felett hajtanak be.

Spanyolország: Kedvezmény a gyors fizetésért

Spanyolországban kedvezmény jár a bírságokra: 50 százalék, amennyiben 20 napon belül fizetünk. Ezenkívül minden autóban kötelező két elakadásjelző háromszöget tartani. Ez a helyi rendszámú járművekre vonatkozik, tehát a bérelt autókra is. Ha bérautóval közlekedik, ezt érdemes már a kölcsönzéskor ellenőrizni, mert egy ellenőrzés során mindig a sofőr a felelős.

Görögország: Parkolási tilalom – néha igen, néha nem

A külföldiek Görögországban könnyen parkolási vétséget követhetnek el. Hiszen ki tudná fejből, hogy a megállni tilos táblák egy középen lévő függőleges vonallal a páratlan napokon, a két vonallal rendelkezők pedig a páros napokon érvényesek.

Érdekesség továbbá, hogy a pénzbírságok megduplázódnak, ha tíz napon belül nem fizetik ki őket – például egy piros lámpán való áthajtásért 350 euró helyett 700 eurót kell fizetni.