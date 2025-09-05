„Szuperhangos” kipufogója okán állítottak meg egy minnesotai autóst az Egyesült Államokban, azonban a rendőr indoklása finoman szólva is sántít: lévén, hogy a Dodge Charger elektromos változatáról van szó, nincs is kipufogója – írja a The Drive.

Még a nyár elején került sor a szokatlan igazoltatásra, mely azután kapott nagyobb visszhangot, hogy a Dodge tulajdonosa az Instagramon is megosztotta a történetét. Elmondása szerint még a piros lámpánál állt, amikor egy másik autó nagy gázfröccsel elindult – valójában ez volt a zaj forrása, mégis ő került bajba, noha az elektromos izomautó csak mesterséges motorhangokat képes lejátszani, azokat is csak bizonyos üzemmódokban, amelyek az ominózus esetnél nem voltak bekapcsolva.

Ilyen a Dodge által tavaly piacra dobott elektromos Charger – a képre kattintva galéria nyílik:

48 fotó

Hiába próbálta elmagyarázni a férfi, hogy elektromos autója van, aminek kipufogója és belső égésű motorja sincs, a járőr annyival zárta rövidre a párbeszédet, hogy nem fog erről vitatkozni. Amellett, hogy azt is ellenőrizték, hogy a Charger üvegeit lesötétítették-e, a „hangos” kipufogón kívül a rendszámtábla hiánya és a közrend megzavarása miatt is bírságot szabtak ki rá. A rendszámtábla hiánya az egyedüli valós észrevétel, ugyanis Minnesota államában az első rendszámtábla is kötelező.

Bár a bírságról cédulát is kapott, az összeget a mai napig nem fizette be, ugyanis az ügyszám a mai napig nincs benne a bírósági rendszerben, emiatt pedig a korábban kilátásba helyezett bírósági tárgyalásra sem tudott időpontot egyeztetni.

Jegyezzük meg a rend kedvéért, hogy korábban gyári kipufogók miatt is büntettek már – tavaly két ilyen esetről is beszámolt a Vezess, ezek kapcsán itt és itt olvashatóak el a részletek: