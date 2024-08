Egy Staten Island-i (USA) Lamborghini Huracan Performante-tulajdonost, Anthony Aquilinót, nemrégiben megbírságolták, mert autójának kipufogója túl hangos volt, miközben Manhattanben autózott.

Az 800 dolláros büntetés (280 ezer forint) – amely egyéként ismételt szabálysértés esetén tovább emelkedik -, az autó tulajdonos szerint szerint igazságtalan. És nem arról van szó, ha ne tudná kifizetni, egyszerűen jogtalannak érzni.

Aquilino autója ugyanis teljesen gyári állapotban van, nem végeztek rajta semmilyen utólagos módosítást, ami megnövelné a zajszintet. Ha egy autót a gyártó úgy ad el, hogy annak kipufogórendszere megfelel minden szükséges szabályozásnak, nem igazán helyénvaló megbírságolni, mert túl hangosnak ítélik meg.

Ha a hatóságok csendesebb autókat szeretnének az utakon látni, akkor ezt a szabályozást már a gyártás során érvényesíteni kellene, nem pedig utólag, amikor az autó már a vásárlóhoz került

– érvelt a 640 lóerős sportautó tulajdonosa.

Aquilino a New York Postnak adott interjújában kifejtette: „Az első bírság összege 800 dollár, a második 1700 dollár (600 ezer forint), a harmadik pedig már 2700 dollár (955 ezer forint). És New York minden kerületben el akarja helyezni ezeket a zajmérő eszközöket. Hogy fogok így közlekedni a városban a gyári autómmal, hogy ne büntessenek meg folyamatosan?”

A férfi szerint az egyetlen módja annak, hogy elkerülje a jövőbeni bírságokat, hogy nem közlekedik a Lamborghinivel, ami szerinte teljesen ésszerűtlen. Mivel nem módosította az autóját, hogy az zajosabb legyen, szerinte jogilag nem vonható felelősségre emiatt, és az autó egyébként teljesen legálisan közlekedhet a város utcáin, évente átmegy a műszaki vizsgán is.

New Yorkban nemrégiben szigorítottak a nagy zajszennyezéssel közlekedő járművek elleni fellépésen, a „SLEEP” törvény keretében további intézkedéseket vezettek be a már meglévő zajhatárok betartására. Ez a törvény azonban nem veszi figyelembe, hogy egy autó gyári állapotú-e vagy esetleg utólag tuningolt. Így előfordulhat, hogy valaki megvásárol egy ilyen autót a szalonból, majd azonnal kap egy bírságot, mert az autó nem felel meg a New York-i közlekedési előírásoknak. Legalábbis ami a zajszintet érinti.