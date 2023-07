Korábban a Vezess is írt róla, hogy 2021 őszétől Franciaország nyolc városban, köztük Párizsban kezdték el alkalmazni a Medúza névre keresztelt kamerarendszert, ami az autók zajkibocsátását figyeli és – különböző szenzorok segítségével – méri.

A hangradarok terjedése azóta is töretlen, és amíg tavaly novemberben az Egyesült Királyság négy nagyvárosában is megjelentek, idén februárban a németországi Berlinben kezdték meg a szintén francia gyártmányú Hydra tesztüzemét, ami a Medúza továbbfejlesztett változatának is tekinthető: mint az a Viginoiz weboldaláról kiderült, az új, még kiforrottabb technológiába a Medúza érzékelőit is beépítették.

A forgalomtechnikai eszközök csúcskategóriáját képviselve képes arra, hogy másodpercenként több alkalommal mérje az elhaladó járművek által kibocsátott zaj mértékét – figyelmeztet Facebook-oldalán az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága. Akusztikus érzékelői azt is megállapítják, honnan érkezik a zaj, amennyiben pedig túl sok „zajos” jármű található a közelben, azok közül kiválasztja azt, amelyik a leghangosabb. Mindemellett meg tudja különböztetni a hajtómű és a kipufogó által kibocsátott zajt a kürtjétől vagy a rádióétól, esetleg más hangforrástól.

Nagy felbontású kamerákkal egészül ki a rendszer, amik a rendszámaik alapján azonosítják a járműveket, illetve azok tulajdonosait. Az már csak programozás kérdése, hogy az adatokat rögzítse is, majd titkosított fájl formájában továbbítsa az eljárásra jogosult hatóságok felé – ilyet azonban a tesztüzem alatt nem végeznek.

A Baleset-megelőzés Facebook-oldala szerint azért tulajdonítanak ekkora jelentőséget annak, milyen hangosak az autók, mert a zajszennyezés az emberi egészségre és a környezetre nézve is káros, az emberi életet pedig akár több évvel is megrövidítheti.