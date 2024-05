Az utóbbi években tendenciája alapján egyre szigorúbb keretek közé szorul az autózás New Yorkban: már azt is árgus szemekkel figyelik az Egyesült Államok legnépesebb városában, ki mennyire hangos autóval és motorral közlekedik, nemrégiben pedig a dugódíjat is bevezették.

A városszerte felszerelt zajszintmérő kamerák azonban hajlamosak átesni a ló túloldalára, amit a saját bőrén tapasztalhatott meg egy Porsche 911 tulajdonosa – írja a Carscoops. A férfit ugyanis 800 dollárra, átszámítva közel 290 ezer forintra bírságolták meg, amiért a 2010-es évjáratú 911 Carrera S-sel túllépte a 85 dB-es zajszint-korlátot, noha a mai napig gyári a sportautó kipufogója.

Annak tükrében pedig igencsak szigorúnak tűnik a fellépés, hogy a szabálysértés alig két másodpercig tartott, annak mértékét pedig 5,4 dB-ben állapították meg. A tulajdonos beismerte, hogy a megengedettnél gyorsabban, 25 helyett 35 mérföld/órával, azaz 40 helyett több mint 55 km/órával haladt. A sofőr azt állítja, hogy közben „nem nyomta ki a szemét” a 911-esnek, és az esetről készült felvétel is azt igazolja, hogy a férfi épphogy megütötte a rendszer ingerküszöbét.

A Porsche tulajdonosa nem hajlandó kifizetni a pillanatnyi szabályszegésért kiszabott pénzbüntetést, egyúttal a kamerák kalibrálását is megkérdőjelezte. A portál megjegyezte, bár nem vitatható, hogy megtörtént-e a szabálysértés, vagy sem, mindenesetre elgondolkodtató, mennyire várható el 10-15 éve gyártott és eladott autóktól, hogy megfeleljenek egy frissen életbe lépett törvénynek.