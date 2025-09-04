A Leocare biztosító felmérése szerint négyből három francia úgy véli, az autó ma már luxuscikknek számít. A megkérdezettek többsége ugyanakkor elismeri, hogy a mindennapokban továbbra sem tudna lemondani róla. – írja a Caradisiac.

Túl drága lett az autó?

A felmérés alapjait adó 1000 fős, 18 év feletti reprezentatív minta eredményei ezt támasztják alá. A válaszadók 74%-a szerint az autó birtoklása ma már luxusnak minősül. A jelenség mögött több tényező áll: a magas vételár, a költséges fenntartás és a drága üzemanyag. Első helyen az új autók átlagára áll, amely az elmúlt években ott is jócskán emelkedett és elérte a 36 000 eurót (kb. 14,4 millió forintot).aut

Ezzel szemben egy használt autóért átlagosan 20 000 eurót (kb. 8 millió forintot) kellett fizetni, és ez az ár az utóbbi időben némileg csökkent is. A felmérés szerint a megkérdezettek fele (50%) anyagi okokból már lemondott egy jármű megvásárlásáról vagy lecseréléséről.

A fenntartás mint pénznyelő

Azonban egy járművet a vásárlás után – már ha az egyáltalán lehetséges – fenn is kell tartani. A Leocare által végzett kutatás rávilágít, hogy ez a második legjelentősebb visszatartó erő. A franciák 36%-a szerint a lehetséges javítások és a rendszeres karbantartás jelentik az egyik legfájóbb kiadást. Ezt szorosan követi az üzemanyagár, amelyet a válaszadók 25%-a említett.

A teljes költség tízből hat francia autós esetében a havi kiadásainak 5% és 20% közötti részét emészti fel. Sőt, a tanulmányból az is kiderül, hogy minden ötödik sofőr vett már fel hitelt kifejezetten autója fenntartására, ami jól mutatja a tulajdonlással járó anyagi nehézségeket.

Hív a vasút

A megkérdezettek csaknem fele már alternatív közlekedési megoldásokat fontolgat: 44% a tömegközlekedést, 27% pedig a mikromobilitási eszközök (pl. kerékpár, roller) használatát említi. A végső következtetés azonban árulkodó: a nehézségek ellenére a franciák 63%-a szerint az autó továbbra is nélkülözhetetlen a mindennapi életükhöz, és a megkérdezettek alig több mint fele nem is tervezi, hogy a jövőben megváljon tőle.