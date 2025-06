Casco, értékvesztés, gumicsere, karbantartás, kocsimosás, kötelező felelősségbiztosítás, parkolás, teljesítményadó, úthasználati díj, esetleg hitelkamat: az autótartás sokféle kiadással jár. Egy részük akkor is adott, ha egy métert sem megyünk az autóval és van, ami a használattal arányos. Ilyen tétel a felsorolásban még nem említett üzemanyag.

Nem mindenki méri, pedig súlyos tétel

Van, aki precíz táblázatokban rögzíti a megtett utakat és az eltankolt litereket, más viszont nem számolja a fogyasztást és 9999 kilométeren áll az autójában a napi számláló. De a fogyasztás mindkettejüknek lényeges kiadás az autóhasználatban, így a várható üzemanyagigény fontos döntési szempont egy használt autó kiválasztásakor.

A CarNet többféle autótípus átlagfogyasztását vetette össze különböző motorváltozatok esetén. Van közöttük kisautó, van alsó-középkategóriás modell, szerepel az áttekintésben egyterű, nagy utazóautó és SUV is. A táblázatokban a közúton mért átlagfogyasztás szerepel, az adatok forrása a Spritmonitor.de weboldal. Ezt az adatbázist sok magyar autós is tölti a tankolások alapján. Az adatok tehát nem az európai szabvány szerint mért, próbapados laborvizsgálaton adódó eredmények, hanem a valós forgalomban tapasztalt fogyasztási értékek.

Minden üzemanyag esetében a cikk írásakor érvényes összegekkel számoltunk a Holtankoljak.hu adatai alapján. A 95-ös benzint 586, a gázolajat literenként 581 forintos árral kalkuláltuk. Az autógázra 350 Ft/literes összeget vettünk figyelembe. A CNG-t nem térfogatra, hanem súlyra tankoljuk, tehát itt a 820 forintos ár egy kilogrammra vonatkozik. Lássuk, melyik autóból melyik verzió ígéri a legkisebb üzemanyagköltségeket!

Fiat Panda 312/319, 2012-től

Motorváltozat Fogyasztás, liter/100 km* Költség 100 km/100 000 km 1,2 benzin, 69 LE 6,17 3615 / 3 615 000 1,2 autógáz (LPG), 69 LE 7,12 2492 / 2 492 000 1,2 földgáz (CNG), 69 LE 4,05 3321 / 3 321 000 1,3 dízel, 75 LE 4,70 2730 / 2 730 000

*Kivéve CNG: kg/100 km

Kategóriáján belül párját ritkítóan gazdag a Fiat Panda hajtóanyag-választéka, emiatt a kisautók szegmensét a Panda reprezentálja. A táblázat jól mutatja, miért épp 15 százalékos többletfogyasztással érdemes számolni autógázból a 95-öshöz képest – az LPG-nek valamivel alacsonyabb a fűtőértéke, mint a benziné, ezért fogy belőle valamivel több. A dízel hasonló költséggel fut, a földgázüzeművel a cikk írásakor nem kerülne sokkal kevesebbe ételfutárnak állni, mint a sima benzinessel.

Toyota Auris E180, 2012-2018

Motorváltozat Fogyasztás, liter/100 km Költség 100 km/100 000 km 1,2 turbós benzines, 116 LE 6,66 3900 / 3 900 000 1,6 benzines, 132 LE 6,89 4037 / 4 037 000 1,6 LPG, 132 LE 8,45 2957 / 2 957 000 1,8 hibrid, 136 LE 5,46 3200 / 3 200 000 1,4 dízel, 90 LE 5,16 3000 / 3 000 000 2,0 dízel, 124 LE 5,77 3352 / 3 352 000

Takarékossági szempontból még a hibrid verziónál is kecsegtetőbb a kisebbik, 90 lóerős, 205 Nm maximális nyomatékú dízel Auris. Erőtöbbletéhez (310 Nm) képest alig magasabb a 2,0 D-4D gázolajigénye. Hosszabb távra mégis a hibrid lehet a legcsekélyebb költséggel üzemben tartható Auris, amelyben a Toyota kiforrott hajtásrendszere bizonyít.

A benzinesek közül a szívómotor nagyobb teljesítményű a turbósnál, de forgatónyomatéka jóval kisebb, és az is csak sokkal magasabb fordulatszámon ébred (185 Nm/1500 vs. 160 Nm/4400). Itt is takarékosabb a kisebb hengerűrtartalmú, turbófeltöltős motor a nagyobb lökettérfogatú szívómotornál, ami egy autógeneráción belül a legtöbb márka szívó-turbó motorpárosára igaz.

Opel Zafira B, 2006-2012

Motorváltozat Fogyasztás, liter/100 km* Költség 100 km/100 000 km 1,8 benzin, 140 LE 8,35 4893 / 4 893 000 1,8 LPG, 140 LE 9,12 3192 / 3 192 000 1,6 CNG, 94/150 LE 5,73 / 5,59 4698 / 4 698 000 4583 / 4 583 000 1,9 dízel, 120 LE 6,71 3898 / 3 898 000

*Kivéve CNG: kg/100 km

Amióta a földgáz ára ennyire megugrott, a csekélyebb környezetszennyezésükkel és alacsony költségeikkel is vonzónak tűnő CNG-s Zafirákat nem kerül sokkal kevesebbe sűrített földgázzal használni, mint benzinnel. A benzineshez képest jóval kisebb üzemanyagköltséggel járhatunk a dízellel, de a második generációs Zafiránál főleg az autógáz előnyei átütőek. Mivel a többletfogyasztás gázból 15 százalék alatt marad a benzines üzemhez képest, messze LPG-vel éri meg legjobban autózni.

Ford Mondeo BA7, 2014-

Motorváltozat Fogyasztás, liter/100 km Költség 100 km/100 000 km 1,5 benzin, 160/165 LE 8,27 4846 / 4 846 000 2,5 hibrid, 187 LE 5,94 3480 / 3 480 000 2,0 dízel, 150 LE 6,36 3695 / 3 695 000

Otto-motorral a Mondeo méret- és súlykategóriájában a tankolás igen jelentős kiadás, jóllehet a 160 vagy 165 lóerős turbómotorok nem mondhatók szomjasnak. A 100 kilométeren közel két literrel takarékosabb dízellel majdnem 1,2 millió forinttal kevesebbet hagyunk a töltőállomáson 100 000 km-es használattal. Még takarékosabb azonban a Toyota licencére épülő hibrid. A benzines-elektromos hajtásrendszer 6 l/100 km alá szorítja a 187 lóerős, 2019 óta kombiként is kapható Mondeo Hybrid fogyasztását.

Citroën C-Crosser – Mitsubishi Outlander – Peugeot 4007

Motorváltozat Átlagfogyasztás, liter/100 km Költség 100 km/100 000 km 2,4 benzin, 170 LE 11,21 6569 / 6 569 000 2,4 LPG, 170 LE 12,14 4249 / 4 249 000 2,0 VW-dízel, 140 LE* 7,79 4525 / 4 525 000 2,2 PSA-dízel, 156 LE 8,29 4816 / 4 816 000

*Csak Outlander

Ár/érték arányuk miatt sokan választják a japán-francia koprodukcióban, Japánban, illetve Hollandiában gyártott 4007-C-Crosser-Outlander trió valamely tagját. A Citroën-, Mitsubishi- és Peugeot-változatban is elérhető autók benzines motorjai közösek, a dízelek közül viszont csak a 2,2 literest kapta meg mindhárom. Ez a motor sokkal inkább ajánlható, mint a nyersebb járású kétliteres, amely egyedül az Outlanderhez volt elérhető. A francia modellekhez is választható motorok közül az LPG használatára is alkalmassá tett példányok üzemanyagköltsége a legalacsonyabb. Ám a három üléssorral is elérhető SUV sokkal harmonikusabb és erősebb a PSA 380 Nm nyomatékú, igazán tartós dízelmotorjával.

Érdemes megjegyezni, hogy a kétévente ismétlődő műszaki vizsgákat megelőzően minden gázüzemű autó igényel egy gázbiztonsági szemlét. Az LPG-s autók karbantartási többletigénye a gázrendszerben cserélendő, otthon is behelyezhető szűrőkkel pár ezer forint két olajcsere-ciklusban, ami a megtakarítás csekély részét emészti csak fel a vizsgázott gázrendszerrel megvett használt autóban. Az LPG-tartály tíz évig használható. Ezt követően a tartályok egy része nyomáspróbázás után visszaépíthető még öt évre. Más tartályokat a gyártójuk nem enged nyomáspróbázni, ezeket cserélni kell, ami a munkadíjtól és a tartálymérettől függően körülbelül 80-120 ezer forintot emészt fel.

Adódhat drága javítás, de ez nem törvényszerű

Cikkünkben használt autókkal foglalkozunk, amelyek várható szervizköltségének összehasonlítása nagyon bizonytalan lábakon állna. Egy benzines szívómotorú autó kis nyomású szívócső-befecskendezéssel kevesebb drágán cserélhető vagy felújítandó alkatrésszel működik, mint egy turbófeltöltős, nagynyomású üzemanyag-ellátásos dízel.

De ha előbbi sok motorolajat fogyaszt és emiatt szelepszárszimmering-cserére vagy a hengerfejtömítés hibája miatt hengerfejjavításra szorul, annak 250-450 ezres költsége máris van annyi vagy több, amennyibe egy közös nyomócsöves dízelen kerülne a nagynyomású szivattyú generálozása, valamint a négy injektor beméretése, felújítása és feltanítása. Kit az egyik, kit a másik komponens elhasználódása kényszerít nagyobb kiadásra; más viszont úgy szállhat ki egy autóból, hogy pont az előtte lévő vagy az utána következő tulaj költ ugyanezekre.

Fontos azonban mérlegelni autóválasztáskor, hogy a drága javítások bekövetkezése egy lehetőség, az üzemanyagra viszont egészen biztosan többet kell áldozni akkor, ha valaki a használt dízelekhez társított kiadásoktól tartva inkább benzines autót választ. Van, aki nyugodtabban alszik, ha kisebb a hirtelen adódó, jelentős költségek kockázata, mást inkább az zavar, ha kisebb részletekben, de biztosan kifizeti a benzinkúton azt a különbséget, amit a javításra nem feltétlenül.

