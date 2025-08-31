Özönvízszerű vihar érte el szombaton Magyarországot, főleg Budapestet árasztotta el. Az ítéletidő miatt több mint 80 alkalommal riasztották a fővárosi tűzoltók: elsősorban a hirtelen felgyülemlett, nagy mennyiségű, akár félméteres esővízben elakadt autók okoztak fennakadást, de megtépázott fákról és megbontott háztetőkről is érkeztek bejelentések.

Megrongálta a vihar az autódat? Ezt kell tenned! 1
Térdig érő vízben gázoltak az autók a hatalmas vihar után
Komoly vihar árasztotta el az egész országot, de igazán…

Akinek az autóját megrongálta a vihar, joggal teheti fel a kérdést, hogy ki téríti meg a károkat, melyeknek mintegy 10-12 százalékát okozzák a kidőlt fák és a letört ágak. A válasz azonban kiábrándító lehet: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) nem fedezi az ilyen eseteket, ugyanis kizárólag a mások által, másoknak okozott károk megtérítésére szolgál.

Sőt, még akkor is számolniuk kell az önrésszel és az értékcsökkenéssel a pórul járt tulajdonosoknak, ha rendelkeznek cascóval, ami viszont megtéríti a javítás költségeit. Ilyen biztosítással ugyanakkor a 4,2 milliós hazai járműállomány mindössze 18 százaléka rendelkezik, ezek zömét is céges autókra kötötték.

Aki tanácstalanul áll a viharkárosult autója előtt, annak a Vezess alábbi cikke segíthet, amiben részletesen kifejtjük, hogy ilyen helyzetben hogyan tovább:

Megrongálta a vihar az autódat? Ezt kell tenned! 2
Rádőlt a fa az autómra. Ki fizeti a kárt?
Rengeteg faágtöréses fotó és autókár története kering a héten ránk szakadt vihar után. Segítünk a károsultaknak, és…
Megrongálta a vihar az autódat? Ezt kell tenned! 3
Üléshuzatok: praktikum vagy elegancia?
Sok érv szól a szövetülés mellett, de van, aki inkább a bőrre esküszik. Most segítünk neked eldönteni ezt a kérdést…