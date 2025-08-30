Rég nem látott horderejű vihar söpört keresztül Magyarországon, mi több, mint arról a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán beszámolt, a szombati esőzések az év eddigi legcsapadékosabb napját hozták Budapesten.

A főváros több pontján, köztük Káposztásmegyeren, Rákospalotán és Újpalotán készültek olyan felvételek, melyek özönvízszerű állapotokról árulkodnak.

Káposztásmegyer egy része úszik! Fotók: Karakas Dávid | Forrás: Káposztásmegyer I Közzétette: MetNet – 2025. augusztus 30., szombat

Még mindig Káposztásmegyer... Fotók: Zátrok Marica | Forrás: Káposztásmegyer I Közzétette: MetNet – 2025. augusztus 30., szombat

Az észak-pesti régió mellett Dunakeszit, valamint Pécs és Szentendre belvárosát sem kímélte a csapadék.

Szentendre belvárosa úszik! Videó: Major Frigyes | Forrás: Szentendre Blogol Közzétette: MetNet – 2025. augusztus 30., szombat

Nem unatkoztak a tűzoltók

A viharos időjárás miatt több mint 80 esetben riasztották a fővárosi tűzoltókat – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel. Jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.

A X. kerületben a Dreher Antal úton a Gitár utcánál a villamossínekre hajtott több személyautó is, mert a nagy mennyiségű esővíz miatt nem lehetett látni az utat. A kocsikat a tűzoltók távolították el. Zuglóban az Erzsébet királyné útján félméteres vízben elakadt gépkocsit kellett letolni az útról.

Ugyancsak vízben rekedt járművet mentettek a tűzoltók a XIX. kerületi Nádasdy utcában, ahol a mintegy harminc centi magas víz miatt vált mozgásképtelenné a jármű. A XV. kerületben a Pestújhelyi úton a viharos szél fémlemezes borítást szakított le egy épület tetejéről, a bádogdarabok a környező udvarokban és az úttesten szóródtak szét.

A III. kerületben a Hunor utcában személyautóra dőlt egy nagy fa, az I. kerületben a Czakó utca és a Lisznyai utca kereszteződésében egy terebélyes kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A fákat a fővárosi tűzoltók láncfűrészekkel feldarabolták.

Amikor az előző hónapban volt egy hasonlóan pusztító vihar, Miskolcon egy ismeretlen hős jelesre vizsgázott emberségből. Részletek a Vezess alábbi cikkében: