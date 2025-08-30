Rég nem látott horderejű vihar söpört keresztül Magyarországon, mi több, mint arról a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán beszámolt, a szombati esőzések az év eddigi legcsapadékosabb napját hozták Budapesten.
A főváros több pontján, köztük Káposztásmegyeren, Rákospalotán és Újpalotán készültek olyan felvételek, melyek özönvízszerű állapotokról árulkodnak.
Káposztásmegyer egy része úszik! Fotók: Karakas Dávid | Forrás: Káposztásmegyer IKözzétette: MetNet – 2025. augusztus 30., szombat
Még mindig Káposztásmegyer... Fotók: Zátrok Marica | Forrás: Káposztásmegyer IKözzétette: MetNet – 2025. augusztus 30., szombat
Az észak-pesti régió mellett Dunakeszit, valamint Pécs és Szentendre belvárosát sem kímélte a csapadék.
@mecsek.meteo Ignácz Sándor követőnk küldött videót Pécsről, ahol újból szakad az eső 2025.08.30. #foryou #fy #Pécs #felhőszakadás #hidegfront ♬ Raining Outside - Sound Library XL
Szentendre belvárosa úszik! Videó: Major Frigyes | Forrás: Szentendre BlogolKözzétette: MetNet – 2025. augusztus 30., szombat
Nem unatkoztak a tűzoltók
A viharos időjárás miatt több mint 80 esetben riasztották a fővárosi tűzoltókat – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel. Jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.
A X. kerületben a Dreher Antal úton a Gitár utcánál a villamossínekre hajtott több személyautó is, mert a nagy mennyiségű esővíz miatt nem lehetett látni az utat. A kocsikat a tűzoltók távolították el. Zuglóban az Erzsébet királyné útján félméteres vízben elakadt gépkocsit kellett letolni az útról.
Ugyancsak vízben rekedt járművet mentettek a tűzoltók a XIX. kerületi Nádasdy utcában, ahol a mintegy harminc centi magas víz miatt vált mozgásképtelenné a jármű. A XV. kerületben a Pestújhelyi úton a viharos szél fémlemezes borítást szakított le egy épület tetejéről, a bádogdarabok a környező udvarokban és az úttesten szóródtak szét.
A III. kerületben a Hunor utcában személyautóra dőlt egy nagy fa, az I. kerületben a Czakó utca és a Lisznyai utca kereszteződésében egy terebélyes kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A fákat a fővárosi tűzoltók láncfűrészekkel feldarabolták.
