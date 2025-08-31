Budapesten a szombati volt az év eddigi legcsapadékosabb napja, és bár nem feltétlenül számolunk vele, az özönvízszerű eső nemcsak a főváros útjain okozott fennakadást, de hosszú távon is okozhat kellemetlenségeket.

A rövid alatt lezúdult, nagyobb esőmennyiség rengeteg autó belterét is eláztathatta. Amennyiben bejut a víz, az egyhamar párásodáshoz, dohos szaghoz és penészedéshez vezethet, feltéve, hogy nem lépünk időben.

Ha már túltettük magunkat a vihar pusztításán, először a házi praktikákat vessük be a baj megelőzése érdekében. A legegyszerűbb első lépés a szellőztetés: nyitott ajtókkal és ablakokkal hagyni, hogy a nedvesség távozzon. Emellett érdemes páragyűjtő sótablettát elhelyezni az autó padlóján: pár nap alatt akár egy liter vizet is megköt.

Abban az esetben, ha már mélyebben, a kárpitba vagy szivacsrétegbe is beszívódott a víz, esetleg penész is kialakult, a házi módszerek már ritkán segítenek 100 százalékos hatékonysággal. Ilyenkor már költségesebb a probléma megoldás: itt kerülnek képbe az autókozmetikai szakemberek a speciális vegyszerekkel és az ózongenerátoros fertőtlenítéssel.

Abban, hogy mi a teendő egy beázott autóval, illetve milyen költségekkel kell számolni, a Vezess alábbi cikke nyújt segítséget: