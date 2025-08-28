A rendőrök augusztus 26-án az 57-es úton intézkedtek egy motorossal szemben, aki a megengedett 90 helyett 206 km/h-s sebességgel előzött egy kocsisort. Mindezt a rendőrautóban elhelyezett traffipax is rögzítette.

A kamera azt is felvette, amikor a motoros egy szabálytalan előzéssel tetézte a bűnlajstromát. A szabálytalanságok miatt összesen 494 ezer forint pénzbírsággal és 14 büntetőponttal jutalmazták, miután félreállították.

Ennek a motorosnak most célszerű lesz dolgoznia a pontjai számának csökkentésén, hiszen ha egy éven belül elkövet egy kisebb szabálysértést elveszítheti a jogosítványát. Mennyi ponttól vonják be a vezetői engedélyt Magyarországon? Hogyan lehet csökkenteni a pontok számát? A Vezess utánajárt, ebben a cikkben kiderül: