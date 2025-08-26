Nem akármilyen példányra bukkantunk a hazai használt autók között: egy ritkaságszámba menő Lada Niva Cabrio keres új gazdát, ami garantáltan feldobja a nyári hétvégéket – legalábbis amennyi még hátra van belőle.

A klasszikus Nivák már önmagukban is legendásak, híresen jó a terepjáró képességük, szinte bárhol átgázolnak, de képzeljük el ugyanezt nyitott tetővel, a napfény és a menetszél társaságában. Ez bizony egy kelet-európai Jeep Wrangler, csak sokkal ritkábban jön szembe.

A gondosan karbantartott példány minden nyári kiruccanáshoz tökéletes: lehet a Balaton partján cirkálni, hegytetőre kanyarogni, vagy egy Tisza-parti bográcsozásra érkezni vele, ahol biztosan nagy feltünést keltene.

„Egyedi Lada Niva Tajga Cabrio Érvényes magyar okmányokkal. Igazi élmény autó, nincs több ilyen kabrió forgalomban. Szervizkönyve, dokumentumok és az összes papírja megvan”

– olvasható a hirdetésben.

Galéria

6 fotó

Az 1985-ös évjárató Niva 68 ezer kilométer futott és az irányár 3,79 millió forint.

A fotók szereplő modell egyébként egy Lada Taiga (Tajga), amelyet Ausztriába árultak ezen a néven. Annyiban tértek el a Niváktól, hogy volt rajtuk króm küszöbdíszléc és hűtőmaszk. Viszont a nyitható tetős Niva nem gyári verzió, különböző műhelyek alakították át ezeket a terepjárókat életmódjárművekké. Francia, német és brit műhelyek is készítettek Nivából kabriót.

1977-ben gurult ki az első Lada Niva az AutoVAZ oroszországi gyárából, és ennyi, többet nem érdemes hozzátenni a történethez. A mérnököknek sikerült elsőre hatost dobni, hiszen 48 éve szinte változatlan formában gyártják a terepjárók ászát, ami ár-érték arányban az egyik legjobb sártúró a piacon. Az első generációs Nivát 1977 és 1994 között gyártották 1,6 literes benzinmotorral, amely eleinte 72, majd 80 lóerős volt.

Igen borsos árat kérnek egy teljesen új állapotban lévő Ladáért, ami olyan, mint ami most gurult ki a gyárból: