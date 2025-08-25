Az éjszakai órákban Nagytéténynél valaki felhajtott a vágányokra, az autót pedig hátrahagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képezett az arra közlekedő vonatok előtt.

Csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna.

A katasztrófavédelem és a MÁV kétéltű baleseti segélynyújtó járműve hajnal óta az elakadt autó kiemelésén dolgozott, amelyet végül reggel 8 órára tudtak eltávolítani.

A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat. A MÁV ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, keresik a felelősöket.