Rongálásra már korábban is akadt példa a MÁV-nál, de a társaság közleménye szerint ilyen mértékű rombolást eddig nem tapasztaltak: legalább tíz ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján is megrongáltak egy esőbeállót.

Az anyagi kár jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot is, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen ki fog esni a forgalomból.

Minden KISS motorvonaton fedélzeti kamera működik, az újszászi állomáson pedig ugyancsak kamerarendszer van kiépítve. A MÁV feljelentést tett, a rendőrség keresi az elkövetőt.

Telefonjelekkel is védekezik a MÁV a balesetek ellen, nézd meg itt hogyan: