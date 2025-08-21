Szinte minden autós találkozott már a jelenséggel, aki kannába tankolt: az üzemanyag fehéren zubog a tartályba. Ilyenkor sokakban felmerül a gyanú: vajon a habbal együtt a levegőért is fizetek? Átvernek a kúton, és a számlálón pörgő számok nem a valós mennyiséget mutatják? Erre a gondolatra játszik rá egy virálisan terjedő videó, ami azonban igencsak messze áll a valóságtól.

A felvétel sok helyen feltűnik olyan feliratokkal, vagy narrációval, ami azt sejteti, hogy bizonyos fajta töltőpisztolyokkal „átverik” a vevőket, mert azok kisebb mennyiségű benzint jutattnak a tankba.

Az új feltöltők trükkösen levágják a videó végét, ami jól mutatja, hogy a felkeveredett üzemanyag egy pár másodperc alatt letisztul, és mennyisége megegyezik mindkét oldalon.

Ráadásul az üzemanyag mennyiségét nem a pisztolynál, hanem magában a kútoszlopban, a szivattyú után elhelyezett hitelesített mérőegységben mérik.

A rendszer lelke egy rendkívül precíz átfolyásmérő. Ez az eszköz pontosan regisztrálja, hogy mennyi folyadék haladt át rajta, és ezt az adatot alakítja át a kijelzőn látható digitális számmá. A számláló tehát azt a térfogatot rögzíti, ami ténylegesen elhagyta a szivattyút, még jóval azelőtt, hogy az üzemanyag a pisztoly végén a levegővel találkozva habosodni kezdene.

Ezeket a mérőegységeket a világ legtöbb országában szigorú törvények szabályozzák. Hivatalos szervek rendszeresen kalibrálják és ellenőrzik őket, hogy a pontosságuk egy minimális tűréshatáron belül maradjon.

A videó csak a habmentes és a normál töltőpisztolyok közötti különbséget mutatja. Való igaz, a habmentes megoldás előnyösebb: ezt a pisztolyt úgy tervezték, hogy a levegőáramlás szabályozásával megakadályozza a habosodást, így egyenletesebb tankolást biztosít – ami különösen dízel vagy hideg üzemanyag esetén hasznos.

A habosodó üzemanyag idő előtt érheti el a töltőpisztoly érzékelőjét, ami leállítja a töltést, mintha a tank már tele lenne. Emiatt a pisztoly folyamatosan „kattog”, a tankolás akadozik és bosszantóan lassúvá válik. Ezt akadályozza meg a technika, de ettől még annyit mutat a kútoszlop, amennyi üzemanyag átfolyt rajta, így ez a videó is csak egy újabb kattintásvadász átverés.