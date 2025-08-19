Kaliforniai autós ünnepén (USA), a Monterey Car Weeken történt az alábbi, szomorú baleset, ugyanis egy olyan autót zúztak le, amiből összesen 899 darab készült.

Egy Lamborghini Murciélago Roadster LP 640 súlyosan összeroncsolódott a Laguna Seca versenypálya közvetlen közelében, ahol az említett autós rendezvényt szervezik.

A Kaliforniai Autópálya-rendőrség közleménye szerint augusztus 17-én délután három autó ütközött a 68-as úton. A Lamborghini hátulról rohant bele egyJaguar F-Pace SVR-be, amelyben ketten ültek. Az ütközés erejétől a Jaguar egy GMC pickupnak csapódott. A Murciélago orra és egyik oldala gyakorlatilag teljesen összetört.

A helyszíni felvételeken látható, ahogy a rendőrök egy szolgálati Ford Interceptorral tolják le a sérült Lamborghinit az útról. Bár a látvány drámai volt, szerencsére senki nem szenvedett életveszélyes sérülést, és senkit sem kellett kórházba szállítani.

A ritka szupersportkocsi egy Sparq nevű járműdiagnosztikai startup tulajdonában van. A vállalat társalapítói a történtekről őszintén beszéltek egy autós YouTube-csatornán: elmondásuk szerint ez volt gyerekkoruk álomautója, amelyet most egyetlen pillanat alatt szétfoszlott.

A Lamborghini Murciélago LP 640 Roadster az olasz márka egyik ikonikus szupersportkocsija, amelyet 2006 és 2010 között gyártottak. 6,5 literes V12-es motorja 640 lóerős és részben ennek is köszönhető, hogy 3,4 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 km/órára, végsebessége 330 km/óra körül van.

A Murciélago Roadster limitált példányszámban készült, igazi gyűjtői példány, ezért is különösen drámai, amikor egy ilyen kocsi baleset áldozata lesz.

