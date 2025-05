A Jaguar F-Pace az utolsó modell, ami még elérhető volt a kínálatban, és gyakorlatilag 2016 óta gyártották kisebb változtatásokkal. A modell 2021-ben kapott kisebb ráncfelvarrást, ami leginkább a belteret érintett, kívül alig változott valami. Ez igaz a bitang V8-assal szerelt SVR kivitelre is, a négy valódi ordas kipufogóvég árulkodó részlet, ahogy a motorháztetőre vágott szellőzőnyílások is. A hűtőrács gyakorlatilag tokától-bokáig ér a lökhárítón, csak némi műanyag választja el a három rácsozott területet, ami érthető is, mert egy ekkora erőforrásnak kell a hűtés.

19 fotó

A forma amúgy ma is működik: elegáns, nem hivalkodó, mégis határozott. Az F-Pace nem a szögletes iskola gyereke, nincs benne görcsös magamutogatási vágy, pont ezért működik, és nem öregedett az idővel. Itt meg kell említeni a brit Ian Callum nevét, aki tudta mi ad identitást a Jaguarnak. 1999 óta dolgozott a márkánál, és gyakorlatilag meghatározta a nagymacskák megjelenését: ennek eredménye ez az organikus, lágyabb formákból építkező mégis markáns megjelenés, ami meghatározta az elmúlt 15-20 évet.

Bár a cégtől 2019-ben elköszönt, a Jaguar korszakát ő zárta le, az F-Pace még teljesen az általa képviselt filozófiát követte. A jövő pedig radikálisan más lesz.

A szűkre húzott első LED-lámpák adnak némi agresszivitást, ahogy az első kerekek mögött vágott szellőzőrács is. Az utolsó széria pedig még magasfényű műanyag dekorációs elemeket is kapott, ez fut végig a sárvédőíveken, a küszöbön, és keretezi a hűtőrácsot, csakhogy a szintén feketére fényezett tesztautó esetén ezek teljesen beleolvadnak a karosszériába.

Kerekei végképp mutatják, hogy ez a szabadidőautó minden terepjárós vonástól megszabadult, gigantikus méretű felnijére minimális oldalfalú abroncsok kerültek, ráadásul eltérő szélességben elöl mint hátul. 575 lóerőhöz kell a tapadás, így hátul 295/35 R22 a méret, elölre pedig 265/40 R22-esek kerülnek.

Csak érdekességképp, a teljesítményhez méltó prémium abroncsok darabja hátulra 140-150 ezer forintból jönnek ki, természetesen darabonként.