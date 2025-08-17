Még 2024 augusztusában történt, hogy a Vadkerti-tó strandján egy 15 és egy 16 éves fiatal ellopta egy férfi pólóját és rövidnadrágját, utóbbiban mobiltelefont és egy kishaszongépjármű slusszkulcsát találták. A kulccsal beindították a nem messze parkoló járművet, amellyel aztán kocsikázni indultak, ám hamarosan leállt a motor, így hátrahagyták azt.

Ezután egy soltvadkerti áruházhoz mentek, ahol a kerékpártárolóból loptak el két biciklit, amelyek összértéke félmillió forint volt. Nem álltak meg azonban itt, hiszen három nap múlva visszatértek az említett strandra, ahol egy hátizsákot szereztek.

Ebből szintén kivettek egy slusszkulcsot, amivel a jogosítvánnyal nem rendelkező fiatalok egy újabb autót vittek el. Kiskőrösre mentek, eközben felvették egyikük kiskorú barátnőjét is. Ezután nekimentek egy ház falának Kiskőrösön, majd az árokba hajtottak.

Még ugyan sikerült kikecmeregni onnan, de nem sokkal később járőrök igazoltatták őket a törött autóval, amelyet aztán az egyenruhások visszajuttattak a tulajdonosának. Az eset azért lett aktuális, mert a Kecskeméti Járási Ügyészség a fiatalokat most jármű önkényes elvételének bűntettével és lopás vétségével vádolja. Ezért velük szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

Hasonlóan meghökkentő esetről számoltunk be nemrég, ahol egy olyan férfi ellen emeltek vádat, aki jogosítvány nélkül, ittasan okozott balestet: