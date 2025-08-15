Melyik a legjobb autó? Ez olyan, mintha a legjobb ételt, a legjobb sportot, urambocsá’ a legjobb nőt (férfit) próbálnánk meghatározni. Ilyen természetesen nincs, mindenkinek más értékek fontosak, vannak abszolút kizáró tényezők, kötelező gyakorlatok és akkor még nem beszéltünk a meg nem magyarázható vonzódásról vagy ellenszenvről.

A ’legjobb’ tárgyilagos és személyes szempontokból tevődik össze, mindenkinél más és más arányban. Vannak, akik a megbízható autókat szeretik, másoknak a presztízs a legfontosabb. Van, aki a formatervtől ájul el, és akadnak, akiknek semmi más nem számít, csak a vezetési élmény.

A komoly piackutató, fogyasztóvédelmi, vásárlási tanácsadó szervezetek tehát ezeket a szempontokat mind külön-külön veszik figyelembe a kutatásaik során, a vásárló pedig ezekből a rangsorokból állapíthatja meg, hogy milyen irányban érdemes keresgélnie.

Az amerikai Consumer Reports például pár hónap eltéréssel két kutatás eredményét is közzétette. Egyik alkalommal azt vizsgáltál meg, hogy a használati tapasztalatok alapján mely márkáknál milyen fokú meghibásodásra lehet számítani – azaz mennyi kellemetlen meglepetés vár ránk, ha az adott gyártó valamelyik típusa mellett döntünk.

A másik kutatásban nagyobb szerepet játszott a szubjektív vélemény: az ugyanis, hogy egy autó milyen mértékben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem támadhat vele mindenféle kisebb-nagyobb malőr. Különösen igaznak látszik ez a nagy teljesítményű elektromos modellekre, amelyek tulajdonosai a jelek szerint akkor is nagyon tudnak örülni az autónak, ha az egyébként időnként cserben hagyja őket.

Alább két rangsort tettünk egymás mellé: bal oldalon az látható, melyik márkának mennyire boldogok az ügyfelei, jobbra pedig, hogy milyen gyakran nehezítik műszaki hibák az életüket.

Vannak márkák, amelyek mindkét listán hasonló helyen (a felső, középső vagy alsó harmadban) helyezkednek el – ilyen például a Lexus, a Hyundai és a Jeep. Olyanok is akadnak azonban szép számmal, ahol semmi összefüggés nincs a megbízhatóság és a rajongás között. A Rivian és a Tesla ügyfelei meghibásodástól függetlenül örülnek az autójuknak, a Honda prémium márkája, az Acura viszont pont az ellenkező helyzetben van: hiába kiváló termék, a vevők mintha megbánták volna a vásárlást.

Az ember és autója közötti kapcsolat nem mindig magyarázható meg észérvekkel: