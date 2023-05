Ízlésről nehéz vitatkozni, de amikor a piac, a vásárlók java mond ítéletet egy autó felett, akkor azt jobb, ha elfogadjuk. A tipikus ronda autónak, a Fiat Multiplának is vannak rajongói, a többség mégis ordítva menekül a vásárlás lehetősége elől. Ebből a kocsiból viszont akad bőven, de vannak olyan rondaságok, amelyek ráadásul (vagy szerencsére) ritkák is. Ezekből szedtünk össze öt darabot az elmúlt évtizedekből, lesznek meghökkentő találatok, sőt olyan is, ami egyeseknek egyáltalán nem rút, sőt!

Alfa Romeo SZ

A márkarajongók egy emberként hördülnek fel, amikor egy Alfa Romeo SZ kerül fel a rút autók listájára, hiszen számukra minden olasz típus szent csoda. Pedig azért akadtak botlások az olaszoknál, elég csak az állandóan csodálkozó tekintetű, pufi városi kisautóra, a Mitóra gondolni. Az Alfa Romeo SZ (Sprint Zagato) a nyolcvanas évek szögletessége előtt tiszteleg, de annyira belemerültek a tervezők ebbe a koncepcióba, hogy szinte legókockákból állították össze a formát.

A 4,06 méter hosszú, 1,73 méter széles és 1,31 méter magas autóban egy 3 literes, szívó V6-os benzinmotor dolgozik, és mindössze 1036 példány készült belőle. Hat szögletes lámpája rovarszerű frontrészt eredményez, de a legfurcsább a hátsó tengely feletti gigantikus kuffer. Mintha egy várfal emelkedne a hátsó kerekek felé, nagy méretű, sík felületekkel. Ekkoriban erős, tekintetet megragadó, szokatlan, modern formát akartak alkotni az Alfa Romeónál, és az SZ-vel sikerült is elérni a hatást, csak nem pozitív irányban.

Ssangyong Rodius

A Rodius formájáért Ken Greenley volt a felelős, aki egy londoni művészeti iskola autóipari dizájnért felelős vezetője. Állítása szerint luxusjachtokat idéző a megjelenése, de ránézésre inkább brutalista irodaházak ihlették a terveket. Ez a típus már járt teszten a Vezess szerkesztőségében, akkoriban kollégánk, Földes Attila ezt írta a típusról: “Ígérem, nem fogja végigkísérni a tesztet a Rodius formája feletti élcelődés, de sajnos képtelen vagyok kihagyni. Ami különben nem is teljesen jogos, mert nekem az együtt töltött hét vége felé már kezdett megtetszeni. Szóval szerintem nem ronda, hanem inkább szokatlan, merész, vagy valami ilyesmi.

A csúnyaság egyetemes, így könnyebb mindenhol rútnak számító autót készíteni, amiről aztán sokan beszélnek, újjal mutogatnak rá. Szóljon, aki érti, hogy ez miért is jó!”

Mitsuoka Galue S50

Ez a japán limuzin nem kötött kompromisszumot, és a szigetország ízlésének megfelelően készült. Így több legendás típus részleteiből áll össze, azokat sűriti magába, bármennyire is messze állnak egymástól. Van benne egy kis Rolls-Royce, egy csipetnyi Cadillac Flatwood, és a legrosszabb, hogy mindezt egy Nissan Fuga/Infiniti M35 alapjaira építve hozták össze. Egy helyen buflák, máshol szögletesen szigorú, középen émelyítően csicsás krómdísszel ad groteszk összképet a belül igazi luxust adó Galue S50.

Aston-Martin Cygnet

Az Aston Martin igen érdekes utat választott a flottafogyasztás csökkentésére a 2010-es években. Egyszerűen vettek egy Toyota iQ-t, a legtakarékosabb városi miniautók egyikét, és átmaszkírozták Aston Martinná. Így lett ez a Cygnet egy paródia, négykerekű poén 1,3 literes motorral, és tipikus Aston Martin-hűtőráccsal. Kétségkívül igazi kis rondaságot hoztak össze, a krómozott hűtőrács, a sportos légbeömlőkkel tűzdelt motorháztető csak viccként értelmezhető, és ezt a vásárlók is tudták. Jót röhögtek, de nem álltak sorba a drága Toyotáért, az autóból pályafutása alatt alig kelt el 150 darab.

Ford Scorpio

A kocsi az európai Ford Granadát váltotta a Ford kínálatában, igaz, 1994-ig a Scorpio első generációját az Egyesült Királyságban és Írországban továbbra is Granada néven árulták. Ez a második generáció, az 1994-1998 között gyártott csoda a kor kiemelkedően ronda Fordja. A tervezők valamiért egy olyan békát hoztak össze, amiről általában David Attenborough beszél egy őserdei sötét barlang nyálkás szikláin térdepelve.

Bánatosan szomorú tekintete mellé egy hasonlóan megtört, harmóniát nélkülöző fart hoztak össze, ahol a hosszú csíklámpa és felette a nagy lemezfelület sehogy sincs összhangban. Középen csak simán unalmas, de szerencsére a Ford is látta ezt a zsákutcát, és a kilencvenes évek derekára egy merőben más irányt hozott Európába. A Ford Ka, Focus által fémjelzett New Edge formanyelv határozta meg autóikat, és ezek jól öregedtek, egy szép állapotú háromajtós Ford Focusra még mindig jó ránézni.