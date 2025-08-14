Kigyulladt egy autóbusz Budapest XII. kerületében az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél csütörtök reggel – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A tájékoztatás szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, már utómunkálatokat végeznek. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – tették hozzá.

A BKK Info Facebook-oldalon azt írták: a 8E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont és az Eper utca közötti megállókat, és az 59-es villamospótló autóbusz sem érinti a Márton Áron tér és a Süveg utca megállót.

Szerdán is lángolt egy busz Budapesten, arról az esetről itt számoltunk be, videóval:

