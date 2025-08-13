Ahogy közismert, Budapesten szerda késő délelőtt az V. kerületi József Attila és Nádor utca sarkán, a közvetlenül mellette lévő – lakatlan – épület is lángra kapott. A tűzoltók a megfékezték a lángokat, személyi sérülésről nem érkezett hír.

Eddig az alaphír, de igyekeztünk megnézni, milyen busz is gyulladt ki, érdekes eredményre jutottuk: nem ez az első eset ennél a típusnál.

A ma lángra kapott jármű egy Karsan Atak midibusz volt, a török gyártmányokat egy évtizeddel ezelőtt, 2015-ben szerezte be a BKV összesen 909 millió forintért. Annak idején 16 példány érkezett a fővárosba a 4,5 literes 186 lóerős Fiat-motorokkal szerelt, 39 fős befogadóképességű típusból, ez pedig már a harmadik, amely kigyulladt.

Annak ellenére, hogy a Karsanokat Fogmaker tűzoltóberendezéssel szerelték, 2017 áprilisában pár napon belül kettő is kigyulladt: az NCV-295 rendszámúban a tüzet gyorsan eloltotta a sofőr, ám néhány nappal később az NCV-287-es teljesen kiégett a Várfok utcában. Most az NCV-298-as rendszámú darab kapott lángra.

A Várnegyedben is használt Karsanok elődje, az Ikarus 412-es midibusz is hajlamos volt a kigyulladásra, azokból 2002 és 2011 között négy égett le.