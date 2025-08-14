A tankolás rém egyszerű, de azért nem veszélytelen dolog. Nagyjából mint lemenni egy lépcsőn: ezreknek sikerül, de egy botlás elég a katasztrófához. Akadnak autósok akik elfelejtik visszatenni a töltőpisztolyt a helyére, és az egész kutat elhúzva hajtanának el.

Erre viszont gondoltak a töltőoszlopokat tervező mérnökök is, akik a konstrukciótól függően eltérő filozófiával, de ugyanolyan eredménnyel működő biztonsági megoldást találtak ki.

Most egy TikTok videós akaratán kívül mutatta be a rendszer működését, ráadásul pont élete első tankolása során. Hihetetlen, igaz?

Kate (@arq.kate) nevű tartalomkészítő klipjében látható, amint izgatottan készül, hogy életében először tankoljon. A katasztrófa azonban akkor következik be, amikor megpróbálja kivenni autójából a töltőpisztolyt. A berendezés darabokra esik a kezében, és lefröcsköli benzinnel az autó külsejét.

A jelenséget a már említett tervezett biztonsági berendezés okozza, amelynek célja, hogy megvédje a járművezetőket és a töltőállomásokat a tankolás közbeni balesetektől. Enélkül komoly katasztrófát okozhatna egy töltőpisztollyal induló autós: nagy mennyiségű üzemanyag jutna a környezetbe, és komoly károkat szenvednének az állomás berendezései. Ezért a csatlakozót szándékosan úgy kalibrálják, hogy túl nagy erő hatására szétváljon, megóvva ezzel a töltőoszlop mögötti fontosabb berendezéseket.

Itt azonban valami félrement, minimális behatásra váltott szét a rendszer, de látható hogy nem történt óriási baj: minimális mennyiségű üzemanyag ömlött ki, a töltőpisztoly csöve pedig könnyedén visszacsatolható.

Rengeteg videó van fent, amiben megkavarodott autósok viszik vissza a kútra az elhúzott csövet, ezért is érdekes a feltöltött videó.

Általában az egész töltőpisztoly és egy csőszakasz téphető le akár egy gyík farka, de a friss videóban csak a cső legvége marad a kocsiban. Furcsa, van aki szerint annyira, hogy lehet a mesterséges intelligencia műve is.