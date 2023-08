Hazánkban havonta többször, van hogy hetente többször változik az üzemanyagok ára, nekünk pedig megvannak az adatok. Vezess adatbázisából kiderül, hogy 2023 augusztus elején megint ott járnak az árak, mint a befagyasztott, 480-as literenkénti ár idején. A 2021 végén bevezetett hatósági ár kezdetben mindenkire vonatkozott, ám később csak a magánszemélyek tankolhattak “olcsón”,míg a többiek a piaci áron, sokkal drágábban vásárolhattak.

Már 2023 elején is jóval drágábban lehetett üzemanyagot venni, mint 2021-ben, amikor a hatósági árat bevezették, az utóbbi időben durva emelkedést tapasztalunk. Haladunk az említett extra árak felé.

Táblázatba szedtük, hogy az elmúlt 10 évben hogyan mozgott az üzemanyagok ára a hazai benzinkutakon.

Benzin (Ft/liter) Dízel (Ft/liter) 2013.08. 424 427 2014.08. 414 425 2015.08. 343 339 2016.08. 333 337 2017.08. 343 340 2018.08. 403 410 2019.08. 397 397 2020.08. 377 378 2021.08. 445 440 2022.08. 687 (480) 824 (480) 2023.08. 628 638

Miért ilyen drága most az üzemanyag? Jelenleg a forint elég gyenge a dollárhoz képest és a brent kőolaj ára is megugrott (néhány hát alatt 20 dollárral), a Mol pedig ehhez igazítja a hazai üzemanyagárakat. Talán annyit érdemes tudni, hogy a MOL nem Brent kőolajat finomít (a közeljövőben talán részben átállnak rá, legalábbis korábban ezt nyilatkozták), hanem Uralt, amelyhez, ha már nem is sokkal, de olcsóbban hozzájutnak.

Jelenleg az Ural (az orosz olaj) és a Brent hordónkénti ára között 10-15 dolláros különbség van – az Ural az olcsóbb -, a Portfólió friss cikke szerint a Mol az alábbi ajánlatot kapta az oroszoktól: “Brent mínusz 6 dollár…” .



Ez az aprónak tűnő árkülönbözetet pedig csillagászati bevételkülönbséget és nyereséget termel a Mol számára finomítói oldalon, az eladott üzemanyag-mennyiséget figyelembe véve.

Azt se felejtsük el, hogy január 1-től a jövedékiadó-emelés lesz. Ez Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint kedvezőtlenül hat majd a fogyasztásra és az inflációra is, és a bruttó 40 forintot meghaladó adóemelés mindenképpen megjelenik majd az üzemanyagok árában.

Ha tehát a nemzetközi trend folytatódik, és 650 forint feletti üzemanyagár-szinttel indulunk neki a következő évnek, akkor az év első napján egyik napról a másikra 700 forint feletti üzemanyagárakat is tapasztalhatunk majd a töltőállomásokon.

De ha azt nézzük, hogy 2016-től, minden évben egyre több üzemanyag fogyott Magyarországon (kivéve a Covidos időszakot), 3-4 milliárd liter a Petroleum.hu adatai alapján, akkor kijelenthetjük, hogy a magyarokat nem érdekli mennyi az üzemanyag ára, tankolunk és kész!

Év Tankolt üzemanyag (liter) 2016 3,357 milliárd 2017 3,469 milliárd 2018 3,724 milliárd 2019 3,919 milliárd 2020 3,614 milliárd 2021 3,811 milliárd 2022 4,68 milliárd 2023 1-6 hónap 1,891 milliárd