Újabb busz gyulladt ki csütörtökön Budapesten: egy pótlóbusz motortere lángolt a XII. kerületi Alkotás utcai megállóban.

A katasztrófavédelem közölte, hogy a jelzés 12:07-kor érkezett be hozzájuk. Amikor odaértek, már nem lángolt a jármű, ugyanis a buszvezető addigra eloltotta a tüzet. A tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret, alkatrészeket.

Szerdán a belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán gyulladt ki egy BKV-busz, amely teljesen kiégett, sőt a tűz átterjedt egy lakatlan épület homlokzatára is. Csütörtökön reggel a XII. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél történt hasonló.

Karácsony Gergely főpolgármester már a második tűzeset után azonnali vizsgálatot rendelt el.

Vitézy Dávid szerint a két ma kigyulladt Mercedes Citarót még 2012-ben vette a BKV, és ezeket akkor már 11 éve használták Frankfurtban. Az eredeti terv az volt, hogy csak négy-öt évig használnák őket, de végül lehúztak egy újabb teljes élettartamot Budapesten. Vitézy szerint ilyenkor kezdődnek az anyagfáradások, amik leszakadó alkatrészekhez, így tűzhöz vezethetnek. A fővárosi képviselő szerint 2021-ben a kormány döntése volt, hogy a BKV nem tudott új buszokat beszerezni.