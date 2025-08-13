Az alábbi klasszikusokban az autózás nem csupán a járműről szól, hanem életérzést továbbítanak, a régi slágerekben az autózás maga volt a szabadság szimbóluma. Nem volt GPS, csak egy térkép a kesztyűtartóban, egy kazetta a magnóban, és egy tanknyi benzin.

Ma, amikor a kocsiban inkább telefonról szól a zene és a Waze vezeti a kezünk, talán kicsit elveszett ez a romantika. De ha meghallunk egy régi dalt, visszaszámol a nosztalgiabomba és lehúzott ablakkal nyomjuk tovább a gázt.

Belga: Gyaloglás vége

Mindenki, aki a kétezres évek első felében szerezte meg a jogsiját, vagy sikerült összekaparnia egy használt lélekvesztőre, ezt a számot véste be himnuszként az agyába.

SZ.P.SZ.!!!!

Cserháti Zsuzsa és Charlie örök klasszikust tett le az asztalra a Száguldás, Porsche, Szerelemmel, ami generációkon átívelt és nincs olyan, aki ne ismerénk betéve a szöveget.

Neoton Família: 220 felett

Csepregi Éva – a Neoton énkese – egy korábbi interjúban úgy fogalmazott a dal szövegével kapcsolatban, hogy erős párhuzam van benne az autóversenyzés és élet között, hiszen utóbbi is egy verseny.

United: Hófehér Jaguár

Kicsit mázas, kicsit nyálas, de tegye fel a kezét, aki még nem tombolt rá egy retro diszkóban, miközben próbálta befűzni a legjobb csajt a tánctéren.

Sub Bass Monster: Sebességmámor

Hivatalos videoklipje nincs a gyulafirátóti rapper ezen számának, de valaki volt olyan kedves, hogy egy Pikes Peak-i felfutó alá vágta. A megtekintés 5,8 milliónál jár. Aztán ott van még aztán Sub Bass Monster 4ütem című száma, amelyben szintén megjelenik az autózás, de csak metaforikusan.

+1: Strongi – Lada

„Gyere velem Katyusha, drifteljük az utat kátyúsra” – és ehhez hasonló csodás rímek pattannak ki Strongi agyából.