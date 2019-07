Olvass tovább

Kipróbálni nehézkes mert a kuplung le van ragadva s az előző tulaj lopásgátló gyanánt a gázpedált eltávolította az indítókulccsal együtt ami a forgatható kormány extra kimerülését eredményezi. De ez ne legyen akadály ha kell kb 10 másodperc alatt felidegesítelek úgy, hogy 1 rántással eltöröd a kormányzárat s lehet menni vele a végtelenbe és tovább.(Főleg fék nélkül mert az is nyugdíjban van)

Beltér: Hááát úgy gondolom kinevelt néhány patkány s egér kolóniát ezzel is gazdagítva az evolúciót, futónövények maradványai még megtalálhatóak melyek igazán fokozzák a balkáni hangulatot. Figyu méhtelepre én is ki tudom vinni akármikor, köszönöm szépen ebben egyenlőre nem kérek segítséget, s valószínű így is cselekedtem volna ha nem indul be. Emiatt gondoltam úgy kap egy esélyt hátha kedvet kap valaki egy tanyabulin felgyújtani, töltésoldalában megnyelezni, vagy a mezőn ugratni egy jó félórát kb, mert sztem ennyi üzem után lehet menni utána gyűjteni a kihulló cuccokat.

Természetesen szokásos nem dohányzó rendszeresen karbantartott női tulajos villantós rocsó. (sőt a női tulajnak 2 anyja is volt! )Az autó ára kőkemény 45 ezer magyar forint. Elhiszem, hogy nem ér ennyit mert sokat kell vele dolgozni mire negyedikben felfér az utánfutóra, de ezekkel kímélj meg kérlek.

Ha megunom a hirdetést vagy letaszítom a Tajgetoszról vagy leadom a bontóba cskányt állítok bele stb stb. De még a biztos halál előtt kap egy esélyt a piacon. Teso báttya főnök kérem maradjon otthon, meg amúgy is meleg van ezért ne gyere ki a napra. Köszi, hogy elolvastad (volt egy szabad 10 percem)Üdv (Ez egy valós hirdetés tényleg eladó, semmiféle gúnyolódás vw-kkel szemben)”

Forrás: Használtautó.hu