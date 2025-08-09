Az 1965-ös mexikói nagydíjon az amerikai Richie Ginther megszerezte F1-es pályafutása első és egyetlen futamgyőzelmét – történetesen pont a Hondával, amelynek szintén ez volt az első.

Később még négyszer győzött itt, az Autódromo Hermanos Rodríguez versenypályán a Honda (persze akkor már csak motorkonstruktőrként, hiszen Jo Schlesser 1968-as halála után a Honda visszavonult a Forma-1-től, és csak erőforrásokat gyártott más csapatok számára.)

De most ne ezzel foglalkozzunk, hanem 1965-tel és Mexikóval, valamint az akkor és ott diadalmas Honda RA272 versenyautóval, amelyből most makettet (pontosabban két makettet) terveztetett a Honda a kerek évforduló tiszteletére.

A Honda második F1-es évadára fejlesztett RA272 az RA271 leváltására született. A V12-es motor fejlesztése 1962-ben kezdődött, a munkát maga Honda Szoicsiró vezette.

A másfél literes, tizenkét hengeres erőforrás 230 lóerőt adott le, ennél akkor nem létezett erősebb motor a Forma-1-ben. A keresztben beépített V12-es legnagyobb fordulatszáma elérte a 12 000/percet.

Tudtad amúgy, hogy a Honda ugyanabban az évben lépett be a Forma-1-be, amikor elkezdett autókat gyártani?

A munkát a luxusautó-makettekre szakosodott Amalgam Collection végezte el. A többek között magyar kézműves építőmestereket is alkalmazó cég munkatársai elutaztak Motegibe, hogy a Honda gyári gyűjteményében minden részletében bedigitalizálják az ott őrzött versenyautót. Ezen kívül több száz korabeli fényképet elemeztek, amelyek az 1965-ös szezonban, azon belül is elsősorban a mexikói futamon készültek.

Több mint 4500 óra ment bele a modell fejlesztésébe, és amikor ez megvolt, akkor jöhetett a neheze: a gyártás.

Kétféle méretben vásárolható meg az RA272-es. Az igazán nagy durranás az 1:8-as léptékű modell, amely elképesztő aprólékossággal készült. A 493 mm hosszú (az eredeti 3950 mm-es volt) makett 1600 darabból áll.

Ezek többsége egy speciális öntési eljárással készült. A digitális minták alapján szilikon sablonokat gyártottak, amelyeket aztán prototípusok elkészítéséhez használatos műgyantával öntöttek ki. Egy-egy sablon 20-30 alkalommal használható, utána tönkremegy.

A többi alkatrészt sem nagyolták el: volt, ahol fotokémiai maratást alkalmaztak, de vannak fémből esztergált alkatrészek is.

A festés miniatűr szórópisztollyal készült, valódi autóipari fényezőanyagok és korabeli színkódok alapján.

Az alkatrészek legyártása, összeillesztése, fényezése és összeszerelése együtt 450 órát vett igénybe – autónként.

Ebből a modellből mindössze 30 darabot hoz forgalomba a Honda, ezekért pedig 28 995 dollárt, azaz észveszejtő 9,8 millió forintot kérnek el.

Ha nem tudsz ennyi rászánni a Honda motorsport-jubileumára, vagy amúgy is rossz a szemed, és nem tudnád értékeli a tökéletesen élethű részleteket, létezik egy kisebb, 1:18-as méretarányú változat is. Ebből 300 darab készül, és „csupán” 1735 dollárt, 590 ezer forintot kér értük el a Honda. Erről az alábbi galériában találsz képeket:

