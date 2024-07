Egy biztos pont minden autóőrültet összeköt: imádjuk a modellautókat. A legapróbbaktól a legnagyobbakig, ez pedig a pénztárcára nézve egészen veszélyes hobbi. Egy új darab beszerzése kicsit olyan, mintha az álomgarázsunkat pakolnánk meg azokkal a típusokkal, amikre amúgy nem futná. De ebben a méretarányos világban ott az a varázs is, amit az apró élethű alkatrészek, pengén kivitelezett részletek, pontosan eltalált színek és felnik adnak.

Amikor a kezemben tartok egy modellautót, arra a pár percre megszűnik ez az óriási zaj, amitől a hétköznapokban zsong a fejem. Nézegetni az apró megoldásokat, részleteket, néha eltervezni, mit csináltam volna másként a készítők helyében, hogy élethűbb legyen, elképzelni a saját autómat ugyanilyen kicsiben, kikapcsol. Ha vagyunk ezzel még páran – márpedig vagyunk – akkor jó hír, hogy van, aki a tenyeredbe teszi a saját autódat is, ha kéred.

Így állhat a saját autód a polcodon

Szegedi Ádámnál jártam, akit Adam’s Customs néven találtok meg mindenféle social platformon, ha a következő bekezdések után megkívánnátok a saját autótokat is kicsinyített méretarányban.

Először csak egyedi rendszám, aztán felni, ma már teljes átalakítás

A modellezés szabályai nincsenek kőbe vésve, épp ettől szép hobbi. Mindenki a maga útvonalát, stílusát választja, sokszor magától tanul és épít fel technikákat, ez Ádámnál is így történt. „Először én is, mint nagyon sokan, gyűjtöttem a modelleket. Amikor még nem volt facebook, fórumokon beszélgettünk, adtuk-vettük a modelleket, nem volt ennyi csatorna erre, mint most. Ma már nyilván könnyebb, viszont sokkal többen csinálják, így annak is megvolt a szépsége.” – Mondja Ádám, akit a modellautók piacán itthon már rengetegen ismernek akár régről, akár frissen, mondjuk TikTokról.

Amikor arról kérdezem, mi volt az első modell, amit átalakított és mennyire, a kincses vitrin felé fordul és leemel egy 2-es Golfot. Ez már többször is átalakult, de minden mozdulattal csak közelebb került az ötletet adó autóhoz, édesapja Golfjához. Először csak a rendszám került rá szépen megszerkesztve, kinyomtatva, majd akkor még fotómaratással vékony fém lapból készült dísztárcsák, aztán az eredeti autó színét is megkapta a modell.

Sorakoznak itt filmes autók, egyedi rendszámos álom autók, a polcon figyel a Meseautó feldolgozásból ismert GSM-120 rendszámú E46 kabrió, szociautók, ritka modellek, mint az AutoArt E34-es BMW, és persze a korábbi családi Nissan Qashqai is. „Már önmagában is ritka modellautó, közel beszerezhetetlen már, ha van, akkor is drága. Én még akkor jutottam hozzá, amikor nem volt az, de már akkor sem volt népszerű. Nagy volt a csábítás, hogy olyan legyen, mint a családi, ezért vágtunk bele panoráma tetőt is, és valódi üveget használtunk.”

Többesszámban beszél, hiszen csapatként dolgoznak, megoszlik a munka. Ádám szétszerel és összerak, van embere, aki a 3D nyomtatás mestere és – most már – több fényezője is, akik valódi kamrában, munkaidőn túl autók fényezése mellett fújják le a modellautók karosszériáját. Sorban mutatja nekem a felniket, már a kezdeti 3D nyomtatott tárcsák is sokkal élethűbbek voltak, mint amiket a gyártók tettek a modellautókra. Most viszont kész csoda, amik készülnek.

A kezemben tartom egy esztergomi Suzuki Swift lemezfelnijét, ha 1,5 centi átmérőjű, akkor sokat mondok, mégis ott vannak benne a hajszálvékony rések, a mélysége és az ívek tökéletesek. A 3D nyomtatás komoly minőségbeli lépés a modellautózásban is. Ádám kiborít egy kis dobozt, amiből saccra 50-60 darab apró felni kerül elő. Gyári Opel felniket veszek észre, van itt Alfa is és több tuning felni, amik között a pókhálós BBS-ek hajszálvékony küllőikkel mintha valódiak lennének és én nőttem volna túl nagyra. Ezek itt 1/43-as méretarányúak, a részletesség és kidolgozás messziről nem vehető észre, mert nem látod, de közelről nagyon is ordít.

„Bármit meg lehet oldani 3D nyomtatással, de leginkább a felnikkel foglalkozunk. Ezeket könnyű elsőre legyártani, az eredeti méretekhez kell igazítani és felpattintani, sokszor még a gyári gumikat is tudjuk használni. Lehetne új lökhárítókat is csinálni, de ott már több prototípusra lenne szükség, mire tényleg jót tudnánk csinálni, és egy darab modellnél vagy kettőnél ez komoly költség lenne, a 3D nyomtatás azért nem olcsó mulatság” – mondja Ádám, miközben a két felnőtt ember, ő meg én apró felnik között turkálunk.

Fényezőkamrában készülnek az autók

A modellezők általában szűk műhelyasztalon dolgoznak otthon, négy fal között, félkész és tornyosuló, még hozzá sem kezdett makettek között. A festést retouch vagy air brush pisztollyal végzik precízen, aprólékosan. Itt viszont komoly mennyiségben kell élethű színben és minőségben fújni, ráadásul legtöbbször fémre, mint igaziból. Ezért miután Ádám szétszedi a modellautókat, amiket megrendeltek, elviszi őket a bejáratott fényezői egyikéhez.

Az 1/43-as és 1/18-as fém modellautókról először lemarják a gyári festéket, ez az egyszerűbb folyamat. A műgyantából készült modellautóknál, mint például az Otto modellek, le kell csiszolni a festést a lehető legszebben, ami már komoly kézügyességet kíván. „Szétszedésnél muszáj vigyázni minden alkatrészre, általában nincs belőlük másik, ha mégis törik valami, mondjuk egy ajtókárpit, vagy szélvédő, lehetetlen szépen javítani, szerezni kell másikat valahonnan. Érdekes, de vannak modellautó bontók, ritkán, de előfordult már, hogy tőlük kellett alkatrészt szereznem.”

Az összerakás sem egyszerű, de ha megvannak az alkatrészek és minden ép, akkor már tényleg csak össze kell állnia. A még szétszerelt, de már lefényezett modellautókat vizslatva elképesztően szép minőségű fényezéseket látok. Az 1/43-as méretarány nagyon pici, 12-15 centi hosszú csak mondjuk az a 124-es Merci az asztalon, hajszál vékony panelvonalakkal, miniatűr részletekkel, mégis úgy terült rajta a festék, mintha igazi lenne. Az árnyalatot persze gyári színkód alapján keverik, amikor elérhető, ha nem, akkor igyekeznek bemérni az igazi autó fényezését, mivel sokszor, ha nem meglepetésből készül, elérhető az igazi autó, amiről a kicsit mintázzák.

Akár a te autód kicsinyített mását is megcsinálják

Piacon elérhető modellautókból dolgoznak, vagyis amiket akár te is meg tudsz vásárolni, vagy rendelni különböző felületekről. Ez persze a legtöbb esetben nem ennyire egzakt, nem minden típust, modellt, karosszéria változatot lehet elérni, számtalan modell kifutott, nem gyártják már, vagy nagyon ritka.

Persze, mindig az a ritka, amiből igaziból sok fut az utakon, mondhatnánk úgy is, hogy az átlagautó nem divat a modellautó gyártók között. Épp ezért szúrom ki Ádám vitrinjében egyből az első generációs Nissan Qashqait, a Suzuki SX4-et és a Dacia Dustert, utóbbi mondjuk a Norev jóvoltából nem ritka, de polcon még nem láttam senkinél. „Golfot meg B5-ös Passatot keresnek most nagyon sokan, nyilván ezek elég ritka modellek, de nálam azért akad belőle, ahogy látod, épp készül is egy.” Ádám kinyitja a tolóajtós szekrényt, amit én ruhásszekrénynek néztem, és kis híján kibuggyan belőle az a rakás modellautó, amit felhalmozott. Komoly készlet, olyan autókkal, amikkel egy valós zuglói parkoló méretarányos mását össze lehetne állítani.

406-os Peugeot, G Astra, Passatok, Octaviák, és egy szép CLK-n megragad a szemem, meg persze az esztergomi Swifteken, ami most elég kapós. Szinte semmilyen méretarányban nem létezik a gömbölyű Swift, érdekes módon viszont most egy argentin modellautó sorozat jóvoltából mégis találni szedánt. A semminél most ez is több, az 1/43-as modell szép, de olyan kerekeket tettek rá, amilyen gyárilag sosem volt, Ádámék éppen ezért tervezték meg hozzá a jellegzetes lemezfelni garnitúrát.

Amikor ott jártam, épp kettő Swift is átadásra várt metál fényezéssel, ezek gyárilag bordók voltak. Mutat nekem G astrát, amit Chevroletként adtak csak ki 1/43-ban, mivel szintén nem az európai piacról származik a modell, de van itt egy fekete Suzuki Ignis is, ami raliautóból alakul át utcaivá. „A megrendelőnek mondtam, hogy a széles sárvédőkkel és a lökhárítókkal nem tudunk mit kezdeni, de neki így is megfelel. Azt mondta, csak legyen fekete, mert az övé olyan, és végülis, az avatatlan szemnek ez tényleg egy ugyanolyan Ignis.”

Sajnos nem létezik minden

Számtalan olyan helyzet létezik, amikor egyszerűen nincs hozzá alap. A Passatosok jól jártak, mert létezik modell, amiből lehet dolgozni. Ha én szeretném az E46-os 3-as BMW-met látni a polcon, semmilyen méretarányban nem működne, mivel nem adták ki a ráncfelvarrott szedánt, csak versenyautóként. De ugyanez a helyzet a KIA cee’ddel vagy Ford Focusszal is, amik pedig igazán népszerűek lehetnének az egyedi modellek között is.

Éppen ezért igyekszik felvásárolni az utcán nem ritka, modellautóban mégis kincsnek számító darabokat. Bármikor előfordulhat, hogy valaki felkeresi és épp egy C Vectrát keres, de ha háromajtós Seat Ibiza kellene, az is akad. „Vannak modellek, amiket csak játékautóban adtak ki, abból szépet nem lehet csinálni, úgyhogy nem is igazán foglalkozunk vele. De most épp valaki szeretett volna egy dekorált pótkocsis kamiont, amiből a konkrét modellből csak játék van elérhető, de összességében ez is mutatós lesz.” – mutatja Ádám a félkész autók mellett fekvő hosszú Bburagós dobozt.

Drága „játék” megpiszkálni így egy modellt

Csak egy modellautónak tűnhet, de sok esetben ezek komoly értéket képviselnek. Az 1/43-as modellek párezer forinttól 10 000 környékéig mozognak, míg az 1/18-asok a legtöbb esetben a 25-35 000 forintos kategória, de ennél könnyen lehet drágább is, minden attól függ, hogy mennyire ritka a modell, gyártják-e még, vagy mondjuk gyűjtőtől kell beszerezni. Innen indul az átalakítás, a szétszedés és összerakás kockázatával, az autókhoz használt festék és fényezés technológia használatával az egyedi felnik tervezéséig és nyomtatásáig, minden lépés látható összegbe kerül.

A kényes apró alkatrészek sérülékenyek, elveszhetnek a folyamat közben és gondolni kell a matricákra, feliratokra, emblémákra is. Egy teljes átalakításon átesett (külső, belső, rendszám) Mercedes S-osztályon például fotómaratott csillag ágaskodik, festés előtt az ilyeneket gondosan le kell szedni és eltenni az összeszerelésig. A műanyag makettek világában, amikor dobozból épít valaki, megoldható az alkatrészpótlás, de a kész modellautóknál ilyen lehetőség sajnos nincs, a gyártók általában egy kósza matricát sem küldenek, ha valami hiányozna. Éppen ezért extra kényes műveletekről beszélünk.

Több tízezer forint, de csábító az egyedi modellautó

„Tavaly kb. 500 modellautót alakítottunk át, idén ez már biztos több lesz, de ha számolnom kéne, akkor azt mondanám, hogy eddig nagyjából 1000 átalakításnál járunk.” Az utóbbi év rendesen megdobta a keresletet. A facebook és a TikTok kiszélesítette a közönséget, ezért egyre többen rendelnek Ádámtól, nem csak modellautót.

Nehéz pontosan meghatározni, mennyibe kerül egy autó, rengeteg a változó. Az 1/43-as átalakítások 35 000 forinttól kezdődnek, az 1/18-as méretarány már inkább 65-75000 forintos kategória. Vannak kiugró átalakításaik, csinált már Maseratit 135 000 forintért is, amikor a megrendelőnek tényleg nem számított a pénz, csak tökéletes legyen, és volt, hogy ritka és drága BBR modellhez kellett nyúlnia, ami önmagában is a közel 100 000 forintos kategória.

Illatosító, kispárna, kulcsakasztó Bár a modellautó a fő csapásvonal, Ádám mindent megfog, amire az autóőrülteknél igény lehet. Illatosítót készít az autód fotójával, vagy a rendszámodból kulcstartót, az autód mintájára pedig falra szerelhető kulcsakasztót, természetesen színre fújva. Van itt kispárna is valakinek az autójáról mintázva, ezek ajándéknak kiválóak egy igazi autóbolondnak, vagy aki csak szereti az autóját.

Egy ilyen személyre szabott modellautó minden gyűjtemény koronaékszere lehet. Egyrészt pont olyan, mint amit vezetsz, másrészt 100%, hogy másnak olyan nem lesz, hiszen a Te autód rendszáma figyel majd rajta azzal a felnivel és pont olyan színnel, mint az autódé.