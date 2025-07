Furcsa történetet produkálta csalók és a bürokrácia kettőse Franciaországban, egy évek óta egy helyben álló falusi traktor kapott parkolási bírságot.

François Catry egy gazdálkodó a csendes Gézaincourt faluban. Nemrégiben meglepetten kapott egy 225 eurós (90 ezer forint) bírságot egy ki nem fizetett parkolásért Párizs 8. kerületében. Az érintett jármű azonban az 1973-as traktora, amely már évek óta mozdulatlanul áll az udvarán.

A Le Courrier picard által közzétett információk szerint a bírságot 2025. július 21-én állították ki, a papírok szerint a traktor Párizs legsűrűbb belvárosában parkolt, ahol átlagos autóval sem egyszerű megállni.

Ez a jelenet beindítja az ember fantáziáját, elképzeljük az ötven éves csettegőt, ahogy átvág a külvároson, száguld a körgyűrűn, és lazán manőverezik a szűk belvárosi utcákban.

François Catry maga is szórakozott a helyzeten: „Ez egy tanyasi traktor, csak szénát mozgatni használjuk, de már két éve nem mozdult!” Ráadásul ez a bizonyos július 7-i hétfő nem volt akármilyen nap Gézaincourt faluban. Ekkor tartották a helyi ünnepséget. Mindenki jelen volt, beleértve François-t is. Így nem volt nehéz igazolnia alibijét, a fellebbezéshez csatolta a polgármester igazolását, három szomszéd tanúvallomását és egy friss fotót a traktorról. Ami még akkor is ott parkolt a pajtája mögött.

Lehetett volna nagyobb baj belőle

A vidéki gazda jó eséllyel rendszámtábla hamisítás áldozata lett. Valahol Franciaországban egy csaló valószínűleg egy olyan járművel közlekedik, amelyen jogtalanul ugyanaz a rendszámtábla szerepel, mint az ő mozdulatlan, régi traktorán.

A traktor tulajdonosa nem vette poénra a dolgot, még a csendőrségre is elment. A rendfenntartó erők megerősítették a gyanúját, mivel valóban rendszámtábla-hamisításról volt szó.

Belegondolva olcsón megúszta, mert ha nem ennyire egyértelmű a helyzet akkor könnyen egyedül kellett volna bizonyítania ártatlanságát egy olyan közigazgatási rendszerrel szemben, amely gyakran nincs felkészülve az ilyen furcsa esetekre.