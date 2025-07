Autórajongóként vannak kiemelt helyek Európában, ahová mindannyian szeretnénk eljutni. Ilyen Dél-Franciaország is, az ikonikus tengerparti utakkal, a Côte d’Azur kanyargós szerpentinjeivel, amit sokan a Need for Speed sorozat ősi részeiből ismerünk virtuálisan.

Nizza, Antibes, Monaco, Cannes: ezekben a városokban este, amikor ritkul a forgalom azért felsejlenek a ralifutamok, Forma-1-es nagydíjak, és vannak autósok, akik a gyorshajtás bűnjébe esnek. A hatóság szerint pedig ők egyre többen vannak, és egyre veszélyesebben élik meg a száguldást Nizza egyik ikonikus szakaszán, a Promenade des Anglais-n.

Ezért ha nyári kirándulásunkat arra tervezzük, legyünk nagyon óvatosak. A helyi rendőrség ugyanis komoly szigorítást vezetett be.

Július 16-tól minden sofőrt, aki túllépi a 100 km/h-s sebességet Nizza ikonikus tengerparti sétányán azonnal rendőrségi őrizetbe kerül. Nincs csekk, nincs vaskos bírság, csattan a bilincs.

Veszélyessé vált a szakasz

A szigorra szükség van: 2023 óta 15 ember vesztette itt életét, ebből négyen 2025 eleje óta. Az útszakasz így a megye idei közúti halálozásainak közel 20%-áért felelős. Az áldozatok között voltak autósok, motorosok, gyalogosok, kerékpárosok, valamint egy rolleres is.

gy május 27-én telepített traffipax hét hét alatt több mint 3000 sebességtúllépést rögzített. Naponta több tucat bemérés történik, különösen éjszaka, nem ritkán 130, sőt 140 km/h-s sebességgel (a szakaszon 50 km/óra a megengedett sebesség).

Akik itt gyorsan hajtanak, azoknak a pénzbírság nem feltétlenül fáj, mondhatni egy pezsgő árát jelenti nekik, semmi többet. A rendőrségi őrizet viszont már elég elrettentő lehet.

Vannak kritikus hangok

Érdemes megjegyezni, hogy két nappal a döntés bejelentése után a Le Figaro című lap egy cikket közölt, amely kétségbe vonta az intézkedés jogszerűségét, a következő címmel: „Valóban törvényes az őrizetbe vétel gyorshajtásért?”.

Rémy Josseaume, egy közlekedési jogra szakosodott ügyvéd a cikkben kifejti, hogy „súlyosbító körülmények vagy veszélyes viselkedés hiányában a sebesség önmagában semmiképpen sem alapozhatja meg a mások életének veszélyeztetése bűncselekményét.