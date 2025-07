Nem bizonyult jó ötletnek egy ausztrál férfi részéről, hogy egy befejezetlen BMW-vel indult útnak, ugyanis a Victoria állambeli hatóságoknak kapásból szemet szúrt, hogy az autónak még a motorháztetője is hiányzik.

Az igazi hidegzuhany azonban akkor érte a rendőröket, amikor bepillantottak a beltérbe, ahonnan az összes ülés hiányzott: a 64 esztendős férfi egy műanyag kerti széken ült, amit a látszat kedvéért néhány ülőpárnával próbált kényelmesebbé tenni. Bár a biztonsági övét bekapcsolta, sokat nem ért, már csak azért sem, mert a szék teljesen instabil volt, sehol sem rögzítették.

Mivel Ausztráliában a jogszabályok nem igazán megengedőek az ilyesféle hiányosságokkal szemben, a férfit közlekedési szabálysértések miatt be fogják idézni. Állítása szerint tudta, hogy a 3-as BMW-je nincs közúti közlekedésre alkalmas állapotban – hiába védekezett azzal, hogy épp alkatrészekért ment.

A szóban forgó, burgundi vörös színben pompázó BMW az 1990 és 2000 közötti E36-os generációból származik. A típus harmadik szériája manapság is nagy népszerűségnek örvend a BMW-seknél, több mérföldkő is köthető hozzá. Ebben a korszakban volt először elérhető a ferdehátú kivitel, ahogy a hatfokozatú manuális és az ötgangos automata váltó, illetve a négyhengeres dízelmotor is újdonság volt.

