Meghökkentő látvány várt egy autótulajdonost az Egyesült Államokban, Michigan államban, aki saját háza előtt parkolt a tűző nyári napsütésben. Szó szerint megolvadt a Toyota RAV4, a japán SUV orra jól láthatóan deformálódott. Nem csak lepattogott a lakk, vagy kifakult a fényezés, láthatóan eltorzultak a műanyag elemek, mintha valaki egy perzselővel igazította volna meg a karosszériaelemeket.

„Úgy néz ki, mintha valaki gázégővel esett volna neki az autómnak” – mondta a tulajdonos. Azonban nem a műanyag minőségével volt a gond; a magyarázat egyszerű, mégis riasztó: az autó egy olyan ablak előtt parkolt, amely a napsugarakat a jármű egy bizonyos pontjára fókuszálta, fokozatosan deformálva és megolvasztva a műanyagot.

Néhány évvel ezelőtt egy atlantai fiatal nő is hasonló jelenséget tapasztalt, amikor hólyagosodást fedezett fel Honda Civic típusú autója fényezésén, valamint deformálódott alkatrészeket (tükrök, lökhárító) talált, miután a kocsifelhajtóján parkolt.

Igaz, hogy ma már csupa műanyag egy autó borítása, nem pedig lemez, mint a régi időkben, de a gyártók azért odafigyelnek, hogy az átlagos hőhatásokat bírják ezek a felületek. Extrém helyzetben viszont előfordulhat ilyen károsodás, amikor egy nagyobb üvegfelületre pont a megfelelő szögben esik a napfény.

