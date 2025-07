MEGÁLL AZ ÉSZ #104 - Közlekedésbiztonság a mindennapokban ❓ Mi az: nagy, sárga, villog és a munkásokat védi? Energiaelnyelő... 🎥 Mai epizódunkban 2 esetet is hoztunk: az egyik nappal, a másik éjszaka történt, előbbi az M4-es autóúton, utóbbi pedig az M1-es autópályán még június közepén. 😒 Mind a két esetben jól látható, hogy a belső sávban érkező autósok elől a kilátást nem takarta semmi, nem korlátozta semmi őket, arról nem is beszélve, hogy a munkavégzést szabályosan előjeleztük! 🚧 Mozgó tereléseinket mindig, több kilométerrel korábban ún. változtatható jelzésképű táblákon, majd a munkavégzés előtt 500 méterrel 100-as, 250 méternél 80-as és a munkavégzés magasságában 60-as sebességkorlátozó táblákkal és figyelmeztető sárga fénnyel jelezzük, de ezeket sokan figyelembe se veszik és a probléma itt kezdődik. ☝️Az ún. ütközéselnyelők (TMA), mozgó munkavégzés közben védik kollégáinkat éjjel és nappal és persze azok életét is megmentik, akik így nem egy soktonnás teherautóba ütköznek. ⚠️ Ez az egyszerhasználatos eszköz harmónikaszerűen gyűrődik össze, tompítva, elnyelve az ütközés sebességét, erejét, így esélyt adva arra, hogy az autóban utazók élve ússzák meg a becsapódást! ☝🏻 Soha ne hagyd a besorolást az utolsó pillanatra! Ha teheted, már az első előjelzőnél kezd meg a folyamatot! 👨‍👩‍👧‍👦Kollégáinkat is várják haza! Vigyázzatok rájuk! ❤️Minden élet számít! Vezessetek óvatosan! 👷🏼Pályán vagyunk. Közösen, Veletek. #mkif #pályánvagyunk #közösenveletek #közlekedjbiztonságosan #közlekedésbiztonság #baleset #autópálya #police