MEGÁLL AZ ÉSZ #52 ❌ ELÉG VOLT! ‼️ Elég, az értelmetlen balesetekből! Kollégáink nem bowling bábuk! 🚧 Június első hetében megint lezúzták 2️⃣ ütközéselnyelőnket. Erről a két balesetről hoztunk most videót! Tanulságos lesz! 🚘 Az okok gyorshajtás, a követési távolság be nem tartása, figyelmetlenség, telefonozás és a KRESZ egyéb rendelkezéseinek be nem tartása voltak! Ezek a balesetek odafigyeléssel elkerülhetőek lettek volna. Nem beszélve az okozott torlódásokról... ‼️ Munkatársainkat, ha TI nem, akkor kizárólag az ütközéselnyelő védi, hiszen annak a takarásában dolgoznak: 👷 szalagkorlátot javítanak 👷 ellenőrzik a szakaszokat 👷 tisztán tartják az útpályát 👷 kaszálnak 👷 kátyúznak, aszfaltoznak 👷 segítségedre sietnek, ha bármi gondod van és még sorolhatnánk... 🚘 Amikor kormány mögé ülsz, döntesz! Amikor volán mögé ülsz TE döntesz, hogy a KRESZ szabályait betartva, a többi közlekedőt figyelve, figyelembe véve, tisztelve közlekedsz vagy mindezt és mindenki mást semmibe veszel! ⚠️ Online vásárláskor gond nélkül beteszed az X-et, hogy elfogadod a vásárlási feltételeket. ❌ Kérjük, hogy amikor vezetés előtt becsatolod az övet és motort indítasz, vedd úgy, hogy behúztad az X-et, felelősséget vállalsz! 👷🏼 Vállald a felelősséget Önmagadért, a többi közlekedőért és kollégáinkért, akik azért dolgoznak, hogy balesetmentesen, kulturált körülmények között elérhesd úti célodat! 🛑 Mindig előre és szabályosan jelezzük a tereléseket! Kérünk mindenkit, hogy figyelemmel, óvatosan vezessenek és a kihelyezett táblák szerint közlekedjenek! 👨‍👩‍👧‍👦Kollégáinkat is várják haza! Vigyázzatok rájuk! ❤️Minden élet számít! Vezessetek óvatosan! 👷🏼Pályán vagyunk. Közösen, Veletek. #mkif #baleset #elégvolt #autópálya #M7 #pályánvagyunk