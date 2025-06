Trükkel próbálta elérni egy csalással vádolt férfi, hogy a Nyírbátori Járásbíróságon folyamatban lévő ügyében elfogultságot jelenthessen be, ezért 2022. március 29-én, alig fél órával a tárgyalása előtt a kisteherautójával egy étterem parkolójában szándékosan beletolatott az ügyét tárgyaló bírónő autójába, amiben körülbelül 1 millió forintnyi kár keletkezett – számolt be az esetről a Debreceni Törvényszék.

Részben be is jöttek a számításai, ugyanis a tárgyalás kezdetekor elfogultságot jelentett be, majd ugyanígy tettek a Nyírbátori Járásbíróság büntető ügyszakba beosztott bírái és a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó további járásbíróságok bírái is, tekintettel az ügy sértettjével való személyes ismeretségükre és fennálló munkakapcsolatukra. Az ügy így a Debreceni Járásbíróságon folytatódott.

Az elsőfokú bíróság a 2025. március 20-án lefolytatott tárgyalásán bűnösnek mondta ki a férfit rongálás bűntettében. A más ügyből kifolyólag jogerős szabadságvesztés büntetését töltő férfit a Debreceni Járásbíróság 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, 420 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott, valamint 4 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. A döntést a vádlott és védője akkor tudomásul vették, azonban az ügyész súlyosbítás miatt fellebbezést jelentett be.

Figyelembe véve, hogy a cselekmény óta több mint három év eltelt, június 26-án a Debreceni Törvényszék egy évvel enyhítette a felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének időtartamát, így az négy évre csökkent. Minden másban változatlan maradt az elsőfokú döntés, az ítélet jogerős.