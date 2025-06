Nincsen egyetlen perc nyugta sem egy kínai sofőrnek, amióta nemrégiben vásárolt magának egy Xiaomi SU7 Maxot, ugyanis a fáradtságfigyelő rendszere folyton azt jelzi neki, hogy összpontosítson a vezetésre. A figyelmeztető jelzés megállás nélkül megjelent a prémium villanyszedán infotainment kijelzőjén is, holott végig az utat figyelte, és semmi sem zavarta meg a koncentrációját.

Csak idővel jött rá, hogy a szemei okozzák a problémát. „Tágra nyílt szemekkel már nem hallottam a figyelmeztető jelzést” – idézte a fiatal sofőr szavait az Oddity Central. „Amikor normálisan tartottam nyitva a szemem, újra hallottam a hangot. Nyilvánvalóan olyan kicsik a szemeim, hogy az autó azt hiszi, mindjárt elalszom.”

Elmondása szerint rövidebb távon is legalább húsz alkalommal jelzett a fáradtságfigyelő rendszer, ami nagyon bosszantó a számára. A futótűzként elterjedt videója alatt özönlöttek a hozzászólások, és ami külön érdekes, hogy honfitársai megerősítették, hogy találkoztak már a jelenséggel, és nemcsak a Xiaomi, de más kínai márkák, mint például a Deepal és a Lynk & Co modelljei esetében is.

Nem hagyta szó nélkül az esetet a Xiaomi sem, mely a közleményében azt írta, az autós csupán az SU7 fáradtságfigyelő funkcióját tapasztalhatta meg. A rendszer úgy működik, hogy a kormánykerékre szerelt kamera segítségével monitorozza a járművezető állapotát, és ha úgy ítéli meg, hogy dekoncentrált vagy fáradt, hangban és írásban is figyelmezteti őt. Amennyiben a sofőr nem reagál a figyelmeztetésekre, az autó lassítani kezd, majd meg is áll.

A Xiaomi hozzátette, a beállításokon keresztül kikapcsolható a funkció, de biztonsági okokból nem javasolja.

Az SU7 Max esetében egyébként a 2023 végén bemutatott típus csúcsváltozatáról beszélünk, amit tavaly tavasszal a kínai piacon csaknem 300 ezer jüanért, átszámítva több mint 15 millió forintért dobtak piacra. Az teszi különlegessé, hogy nem egy, hanem két elektromos motor hajtja, amikhez egy 101 kWh-s akkumulátorcsomag párosul. Az SU7 Max 0-ról 100-ra 2,78 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége eléri a 265 km/órát, míg egy töltéssel akár 800 kilométert is megtehet, legalábbis papíron.