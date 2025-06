Bő 15 éves sztori jutott eszembe a rendőrség egy friss posztjával kapcsolatban. Balatonon nyaraltunk, találtunk egy elhagyott pénztárcát az utcán és bevittük a helyi kapitányságra, ahol a következő mondat hangzott el az egyik rendőrségi adóvevőből:

„Abbahagyjuk a mérést, besötétedett, a traffipax már nem lát…”

Igen, a szupertraffipaxok (VÉDA-rendszerben lévők) előtt még olyan sebességmérő kamerák voltak szolgálatban, amelyek éjszaka nem tudták mérni a járművek sebességét, nem láttak túl jól a sötétben. Azóta azonban eltelt jó pár év, a technológia fejlődött, a VÉDA-rendszer kamerái pedig már jól működnek éjszaka is, amelyről korábban a rendőség is nyíltan kommunikált. De remek bizonyíték erre az alábbi bejegyzés is:

„468.000.- Ennyit kell fizetni annak a sofőrnek, aki egy Pest vármegyei településen száguldozott. 50 km/h helyett 139 km/h-val szaggatta az aszfaltot. De a traffipax éjszaka is lát.”

A VÉDA-rendszer éjszakai működése megbízható – állítja a rendőrség és azok, akik már kaptak büntetést esti gyorshajtás miatt -, mivel az ilyen kamerák infravörös fénnyel is rendelkeznek, így rossz látási viszonyok között is képesek rögzíteni a szabálytalanságokat. A rendszer éjjel is ugyanúgy figyeli a sebességet és más közlekedési szabálysértéseket, mint nappal. Nemcsak a VÉDA-kapuk, hanem a rendőrség mobil eszközei is.

Nem mindenki fizeti be azonban a bírságot hazánkban, vannak sokan, akik trükköznek. A Vezess korábbi cikkéből kiderül, 30 milliárd forintnál is több gyorshajtásos bírság maradt befizetetlen az elmúlt években. Több százezer csekket hiába küld ki a rendőrség: