Amikor két kereskedés nyélbe ütött egy üzletet a Mercedes-Benz G-osztály modellpalettájának csúcsára, a G63 AMG-re, álmukban sem gondolták, hogy egy harmadik szereplő köp bele a levesükbe. Pedig pontosan ez történt. Egy rejtélyes idegen valahogy rábeszélte az egyik kereskedőt, hogy adja át neki a kulcsokat. Most mindkét fél tanácstalanul áll, és fogalmuk sincs, hol lehet az AMG ‒ írja az AutoNews nyomán a Carscoops.com

Az ügyletben a texasi Mercedes-Benz of Laredo volt az eladó, az autót pedig az illinois-i Loeber Motors vette meg. A Loeber kifizetett 121,5 millió forintnak megfelelő dollárt ($347,225) a 2023-as G63-ért, a texasi kereskedés pedig a csekk beváltása után elindította a papírmunkát és megszervezte a szállítást. Itt kezdődött a baj.

Az AutoNews szerint a hivatalos tréler megérkezése idején az autónak már csak a hűlt helyét találták. A laredói Mercedes-kereskedésnél döbbenten álltak az eset előtt, de elismerték, hogy három nappal korábban egy alkalmazottjuk átadta a kulcsokat egy „ismeretlen személynek”. Hogy ki volt ez az ember, milyen papírokat mutatott, és honnan tudott az ügyletről és az elszállítás részleteiről, az teljes rejtély.

A Loeber Motors most bírósági úton próbálja visszaszerezni a pénzét, mivel a texasi díler láthatóan nem siet a visszatérítéssel. Állítólag az ottani vezérigazgató annyit elismert, hogy „ezt mi szúrtuk el”, de ez a beismerés önmagában nagyjából 121,5 millió forinttal enyhébb kártérítés, mint ami ebben a helyzetben elvárható lenne.

A helyzet furcsasága, hogy az efféle lopás egyáltalán nem ismeretlen az egzotikus autókkal kereskedők világában. Csak idén több hasonló eset is történt. Februárban egy szállítás közben ellopott Rolls-Royce Cullinanról, majd egy ugyanígy eltűnt Rolls-Royce Ghostról szóltak a hírek, és lefüleltek egy komplett bűnbandát is, amelyik erre a módszerre specializálódott. Ez csupán az első eset, ahol a két, egyaránt pórul járt fél egymásnak esik.

De az AutoNews szerint nem ez az egyetlen ilyen per. Egy másik friss ügyben egy New Jersey-i Mercedes-kereskedés perel egy dél-karolinai kollégát egy bő 26 millió forintot ($75,216) érő GLE eltűnése miatt. Ahogy a többi esetben, itt is megjelent egy tréler, majd felszívódott a rábízott autóval.

Akárcsak a gigantikus motorlopásról szóló hírnél (amikor több száz összerakott benzines motort loptak ki a gyárból), úgy itt is felmerül, hogy vannak bennfentes közreműködők, akik némi jutalékért cserébe segítették a folyamatot, vagy tényleg nagyon-nagyon meggyőzők voltak a csalók, akik a kulcsot kérték.