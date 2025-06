A budaörsi Mercedes-Benz autóskomplexum már hat évvel ezelőtti átadásakor is átütő sikernek számított. Akkor még azonban a vadonatúj MAR2020-as Mercedes-szabvány világelső megvalósításáért nyerte el mindenki figyelmét. Ám bármilyen jelentős dolog is ez, a kompromisszum nélküli szolgáltatási színvonalat, az ebből következő kiemelkedő ügyfél-elégedettséget, az itt dolgozó csapat elmúlt hat esztendőben felmutatott teljesítménye hozta el.

A márka hazai importőre is értékelte kiemelkedő eredményeiket: április 24-én a Hovány Prémium Automotive Kft. budaörsi telephelyének ítélte oda a „Mercedes-Benz – Az év márkakereskedése” díjat.

Peltzer Márk a Mercedes-Benz Hovány márkaigazgatója elmondta, nagyon büszkék erre a rangos elismerésre, hiszen az év márkakereskedéseként nagyon szigorú és összetett kritériumrendszer alapján emelkedtek ki a versenytársak közül. „Ez a megtisztelő kitüntetés nemcsak a világelső újgenerációs autóskomplexumunknak, valamint a Mercedes-Benz Hovány által eddig eladott több mint 10 ezer személyautónak szól, hanem annak az elhivatottságnak, szakmai alázatnak és a minőség iránti százszázalékos elkötelezettségnek is, amit nap mint nap képviselünk. Ezúton is szeretném megköszönni kiváló kollégáimnak a lelkes és precíz munkát, valamint ügyfeleink megtisztelő bizalmát, támogatását és pozitív visszajelzéseit! Ez az elismerés közös siker, hiszen csak egy megbonthatatlan egységként működő csapat képes felmutatni azt a színvonalat, amelyből ez az eredmény is született.” – fogalmazott Peltzer Márk.

A képen balról:

Fernbach Zoltán hálózatfejlesztési igazgató (Mercedes-Benz Hungária),

Peltzer Márk márkaigazgató (Mercedes-Benz Hovány),

Fabiola Attorri ügyvezető (Mercedes-Benz Hungária),

Hovány Márton alapító-tulajdonos (Hovány Csoport),

Fülöp Mónika customer services igazgató (Mercedes-Benz Hungária),

Szabó András személyautó-értékesítési igazgató (Mercedes-Benz Hungária),

Szilveszter Tibor transzporter-üzletágigazgató (Mercedes-Benz Hungária)