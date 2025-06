Nettó 2 milliárd dolláros, átszámítva több mint 700 milliárd forintos becsült nettó vagyona mellett bármilyen autót megengedhetne magának Mate Rimac, az általa alapított Rimac és a horvát villanyautó-gyártóhoz immáron több szálon is fűződő Bugatti vezérigazgatója.

Ugyan a Rimac első nagy dobása a négy villanymotorral szerelt és 1914 lóerős, bemutatása óta számos rekordot megdöntő Nevera volt, a Bugatti pedig világszerte ismert az exkluzív és drága modelljeiről, a 37 éves milliárdos meglepő új autót választott magának – már amennyire egy huszonéves Volkswagen Golf annak számít.

Ilyen az ötödik generációs Volkswagen Golf legbrutálisabb változata, az R32 – a képre kattintva galéria nyílik:

6 fotó

Választásával a közösségi médiában dicsekedett el. „Igen, tényleg imádom ezt az autót!” – fűzte hozzá az Instagramra feltöltött videójához. Hozzátette: azért vette meg a Golfot, mert 19-20 éves korában ez volt az álomautója. Nyilván nem egészen egy átlagos Golfot kell elképzelni, ugyanis az ötödik generáció 2005-ben bemutatott, ma is több millió forintot érő csúcsváltozatáról, az R32-ről van szó – írja az Autoevolution.

A 3,2 literes VR6-os motor az, ami különösen megfogta Rimacot. Nem csoda, hiszen 250 lóerős teljesítményre képes, amihez 320 Nm-es nyomaték párosul. 6,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, míg a végsebességét 250 km/órára szabályozták le.

Bár Rimac arra is rámutatott, hogy a beltér itt-ott egy kissé már kopott, és a telefonját sem tudja csatlakoztatni az autóhoz, annak nagyon is örül, hogy könnyen tud vele közlekedni és parkolni a városban anélkül, hogy az a teljesítmény rovására menne.

Hozzá hasonlóan Christian von Koenigsegg is két lábbal a földön jár: ahogy arról a Vezess is írt, a világ leggyorsabb autóit gyártó márka atyja nemrég egy Toyotára ruházott be: