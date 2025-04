Christian von Koenigsegg manufaktúrája már több mint 30 éve működik – az elmúlt évtizedek során elért eredmények pedig önmagukért beszélnek, mivel a svéd gyártóhoz kötik a világ leggyorsabb sportkocsijait. Ennek ellenére az 52 éves svéd üzletember a hétköznapokban egy kevésbé brutális autóval jár munkába.

Noha egy ideje már tudni lehetett róla, napokkal ezelőtt Koenigsegg tulajdonképpen megerősítette az Instagram-oldalán, hogy nem a saját márkája egyik modelljét fogta be hétköznapi használatra, hanem egy Toyota GR Yarist. Az erről szóló videóban úgy jellemezte a Yaris sportos kivitelét, hogy „egy kis háromhengeres őrület reggelre”. Az Instagram-oldala egyébként sajátságos összetételű, ugyanis egy év alatt csupán négy bejegyzést tett közzé, ami arra enged következtetni, hogy csak a szívéhez közel álló dolgokat osztja meg a nyilvánossággal.

A GR Yaris mellett ezek közé tartozik a vállalatának első szériamodellje, a CC85 által ihletett CC850, valamint az első álomautója, a Mazda MX-5 is, amihez egyetemista kora óta ragaszkodik. Koenigsegg Mazdájáról a Vezess is írt egy korábbi anyagában:

Persze a GR Yaris sem egy közönséges szerkezet. A Toyota eredetileg 2021-ben vezette be a kínálatába, majd tavaly alaposan átdolgozta a GR Yarist – az új változat már a Vezess szerkesztőségében is járt. Teljesítménye az 1,6 literes, 12 szelepes motorral az orrában immáron eléri a 280 lóerőt, ezzel párhuzamosan 5,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 230 km/óra. A modellfrissítéshez a japánok a raliban és a zárt pályán szerzett tapasztalatokat vetették be, ami többek között az alkatrészek cserélhetőségében és a vezethetőségben is visszaköszön.

Nem a milliárdos saját autója az egyetlen kapcsolódási pont a Toyota és a Koenigsegg modelljei között: a Gemera plug-in hibrid hajtásláncához egy hasonlóan különleges fejlesztésű, háromhengeres turbómotort használtak volna, de az utolsó pillanatban elvetették, hiába reméltek 600 lóerőt a 2,0 literes erőforrástól, így a típus végül az 5,0 literes, V8-as motorral került gyártásba – mutatott rá a Smarter Media.

Hogy mennyire brutális autók gördülnek ki a Koenigsegg üzeméből, mi sem bizonyítja jobban, hogy egymás után döntik meg a különféle rekordokat. Mint arról korábban a Vezess beszámolt, az 1600 lóerős Jesko Attack egyenesben és kanyargós versenypályán is megállja a helyét: